satis&fy in Eventkirche Dortmund Partner für Eventtechnik

Seit dem 1. Juni ist die satis&fy AG als Preferred Partner für die technische und bauliche Ausstattung sowie Umsetzung in der Eventkirche Dortmund, einer ehemaligen evangelischen Kirche im Dortmunder Stadtteil Dorstfeld, verantwortlich. Die Kirche, die 2013 entwidmet wurde, kann seit Juni 2017 für private und gewerbliche Events angemietet werden und bietet einen idealen Rahmen für Festivitäten mit bis zu 350 Personen.

Rüdiger Nürnberg

Die Zusammenarbeit sieht neben einer Festinstallation von Licht- und Tontechnik auch die Bereitstellung mobiler Videotechnik vor. Verbaut wurden unter anderem ein Lautsprechersystem von L’Acoustics, ein Projektor von Panasonic und ein Beleuchtungs- sowie Mediensteuerungssystem aus der Festinstallationsserie des Herstellers Proled.

Im Inneren der Kirche wurde, im Rahmen der Fußbodenerneuerung, auch die technische Infrastruktur vor Ort von satis&fy optimiert. „Für uns bietet die Zusammenarbeit mit der Eventkirche einen weiteren Schritt, unsere Kompetenz als Location-Partner unter Beweis zu stellen und unser Location-Portfolio auszubauen“, erklärt Jörn Busch, satis&fy Managing Director der satis&fy Niederlassung in Werne.

Bereits heute erfreut sich die Eventkirche großer Beliebtheit unter Brautpaaren, was im Hinblick auf die Ortswahl niemanden überraschen dürfte.

Den Betreibern der neuen Eventlocation ist allerdings daran gelegen, die Kirche auch für Veranstaltungen wie Tagungen, Konzerte, Jubiläen und Ausstellungen zukünftig noch stärker zu vermarkten. „Ich kann mir vorstellen, dass diesbezüglich große Erwartungen an uns gehegt werden, da wir durch unseren Kundenstamm in der Region gut aufgestellt sind, um der Kirche neue Kunden zu bringen“, so Busch.

Den Kontakt zu den Machern der Eventkirche knüpfte man auf der Best of Events in Dortmund Anfang des Jahres. Die zeigen sich ebenfalls erfreut über die Zusammenarbeit: „Dank der professionellen Unterstützung des gesamten satis&fy-Teams vereint unsere Location nun auf perfekte Art und Weise den historischen Charme mit modernster Licht & Tontechnik.”