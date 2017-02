Satis&fy und LG erkunden Einsatzmöglichkeiten der neuen LG Display-Lösung

Die Vorteile von OLEDs sind hinlänglich bekannt: Sattes Schwarz, präzise Farbwiedergabe aus unterschiedlichsten Blickwinkeln, keine Bewegungsschlieren. Der Event-Dienstleister Satis&fy setzt Monitore von LG mit OLED-Technik bereits seit längerem auf Messen und Veranstaltungen ein. Das neue Produkt von LG heißt 55EJ5C. Erst seit Ende November auf dem Markt, ist das flexible Highend-Display jetzt schon exklusiv bei Satis&fy zu haben – im Rahmen von Projekten oder im Dry Hire.

Die ersten Displays trafen vor wenigen Tagen bei der technischen Abteilung Video Services von Satis&fy in Karben ein. Bevor sie in konkreten Aufgabenstellungen zum Einsatz kommen, erkundet man derzeit in engem Austausch mit dem Hersteller dieses neuste LG-Produkt, das unter der Bezeichnung „Wall paper OLED signage“ vermarktet wird, auf seine Verformbarkeit und entwickelt Ideen für innovative Einsatzmöglichkeiten im Rahmen von Events, Präsentations-Veranstaltungen und Live-Entertainment.

„Wir sind im Veranstaltungs-Markt die Ersten mit dieser Technik, und in dieser Vorreiterrolle sehen wir es als unsere vorrangige Aufgabe herauszufinden, wo genau die positiven Eigenschaften und damit zukünftige Einsatzmöglichkeiten liegen, um diese Vorzüge dann in innovative Anwendungen für unsere Kunden umzusetzen”, sagt Francesco Elsing, Global Director Video Services bei Satis&fy. „Integration in vorhandene Architektur und alternative Installationsmöglichkeiten werden die beiden großen Themen sein – also überall dort, wo wir seine Flexibilität und Verformbarkeit sinnvoll nutzen oder effektvoll einsetzen können.“

Schon die technischen Daten des „LG 55EJ5C wall paper OLED signage“ können sich sehen lassen: 55 Zoll (140 cm), 1.920 x 1.080 px, 3,65 mm dünn, Display-Gewicht 5,5 kg.

„Wir verfügen über äußert positive Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit LG beim Thema Videotechnik, wo man uns auch ausdrücklich unterstützt, wenn wir in die LG-Hardware eingreifen wollen, um neue Anwendungen zu erschließen“, fügt Elsing hinzu.

Volker Unland, Senior Sales Manager B2B Information Display von LG, ist von dieser Form der Zusammenarbeit überzeugt: „Uns inspiriert die unvoreingenommene, unkonventionelle und dabei stets hochprofessionelle Herangehensweise der Videoexperten von satis&fy an neue Technologien. Ihre Kreativität und ihr auf langjähriger Erfahrung basierender Einfallsreichtum spornt uns bei der Weiterentwicklung unserer zukunftsweisenden Display-Lösungen an“, so Unland.