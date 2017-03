Schweizer Broadcaster RSI mit neuem Super Slow Motion Van von Broadcast Solutions

Im Januar 2017 erhielt der Schweizer Rundfunksender Radiotelevisione Svizzera (RSI) einen neuen Super Slow Motion Wagen, der von Broadcast Solutions ausgeliefert wurde.

Broadcast Solutions Der neue Super Slow Motion Wagen von Radiotelevisione Svizzera, geliefert von Broadcast Solutions.

Im Rahmen eines laufenden Modernisierungsprozesses, mit dem Ziel alle Produktionsbereiche HD-fähig zu machen, ersetzt das neue Fahrzeug einen bestehenden Kamerawagen. Basierend auf einem Volkswagen T6 ist das Fahrzeug für die Produktion von Fußball- und Eishockey-Events mit Slow Motion und Super Slow Motion Kameras im Einsatz. Der T6 wird mit größeren Ü-Wagen von RSI zusammenarbeiten, und so die Flexibilität bei Produktionen erhöhen. Radiotelevisione Svizzera (RSI), Teil der SRG SSR, ist ein Rundfunkunternehmen mit Sitz in Lugano, Schweiz. RSI ist verantwortlich für die “Rete” Radioprogramme (Rete Uno, Rete Due und Rete Tre) sowie zwei TV-Programme (La1, La2). Mit seinen Informations- und Unterhaltungsprogrammen erreicht RSI etwa 650.000 italienischsprachige Menschen in der Schweiz.

Das von Broadcast Solutions gelieferte Fahrzeug ist mit einem SONY HDC-3300R / HDCU-3300R Kamerasystem mit Fujinon x88 Linse ausgestattet. Für Speicherung und Replay wird ein EVS XT3 USB Server mit 8 Kanälen verwendet. Für die Signalverarbeitung ist ein SAM IQ Modular vorhanden. Im Vision-Bereich arbeiten zwei 17 “Panasonic und vier 9” Sony Monitore mit einem Harris 8-Kanal Multiviewer System. Während Produktionen wird das Slow Motion Material mit dem T6 aufgenommen und bearbeitet und dann an größere Übertragungswagen weitergegeben. Das Fahrzeug bietet zwei Operatoren ausreichend Platz um problemlos während Produktionen im T6 zu arbeiten.