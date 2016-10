Shure Digital Power Day am 8.11.2016 in München

Spätestens seit der letzten Vergabe von Funkfrequenzen an die Mobilfunkindustrie, sind digitale Funkstrecken interessanter geworden. Die Firma Shure bietet zu diesem komplexen Thema bzgl. ihrer digitalen Systeme ULX-D und QLX-D eigene Workshops an. Am Dienstag, den 8.11.2016 von 17 Uhr bis ca. 21.30 Uhr lädt Shure in die Pasinger Fabrik in München ein.

Shure

Was: Shure Digital Power Day

Wann: Dienstag, 08.11.2016, 17 – ca. 21.30 Uhr

Wo: Pasinger Fabrik (Studio 2), August-Exter-Str. 1, 81245 München

In Kooperation mit der Firma Weichhart Licht + Ton findet daher am Dienstag, den 8.11.2016, in der Pasinger Fabrik in München ein ca. 4-5 stündiger Workshop statt. Auf der Agenda stehen folgende Themenpunkte:

Grundlagen der Hochfrequenztechnik

Infos zu den ULX-D und QLX-D Systemen

Simulation einer Frequenzkoordination bei Großveranstaltungen mithilfe der Wireless Workbench Software i.V.m. einem Axient Spectrum Analyzer

Vernetzung und Demonstration der netzwerkbasierenden Audioschnittstelle Dante

Infos zur aktuellen Frequenzsituation und zum Thema „nachhaltige Investitionen“

Der Workshop richtet sich an erfahrene UHF-Techniker, gibt aber auch Einsteigern und Auszubildenden einen guten Überblick über die aktuellen technischen Möglichkeiten im Drahtlosbereich.

Trainer: Marc Nesselhauf

Jens Stellmacher

Die Teilnahme ist kostenlos und auf maximal 20 Teilnehmer begrenzt. Anmeldung per mail an info@weichhart.de oder über das Kontaktformular auf www.weichhart.de.