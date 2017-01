Die Shure Digital Power Days beim Fachwerk

Anhand der digitalen Funkstrecken ULX-D und QLX-D zeigt Shure am 16.2.2017 während der Digital Power Days, warum sich der Trend bei Funksystemen so stark in Richtung digitaler Übertragung verlagert.

Shure

Dabei werden zunächst die Grundlagen der Hochfrequenztechnik wiederholt und anschließend mithilfe der Wireless Workbench Software, in Verbindung mit einem Axient Spectrum Analyzer, eine Frequenzkoordination bei Großveranstaltungen simuliert. Wegen des ständigen Wandels des nutzbaren Spektrums gehen wir natürlich auch auf die aktuelle Frequenzsituation ein und informieren über nachhaltige Investitionen.

Die digitalen Funkstrecken bieten aber noch weitere Features. So wird, neben dem Akku-Management, auch die netzwerkbasierte Audioschnittstelle Dante erklärt und mit anderen Dante-fähigen Produkten aus dem Shure Portfolio wie z. B. dem Automatikmischer SCM820 vernetzt und vorgeführt.

Das Power-Programm wird durch eine anschließende Fragen- und Diskussionsrunde über Shure, Funk im Allgemeinen usw. abgerundet.

Das Seminar richtet sich an erfahrende UHF-Techniker, gibt aber auch Einsteigern und Auszubildenden einen guten Überblick über die aktuellen technischen Möglichkeiten im Drahtlosbereich.

Teilnehmergebühren: Kostenlos

Anmeldung erforderlich

Datum: 16.2.2017

Uhrzeit: 11:00 Uhr – 17:00 Uhr

Anmeldungen können per Mail an anmeldung@fachwerk-schulungen.de geschickt werden!