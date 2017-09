Shure präsentiert Pitch Black Edition Super 55-BLK Deluxe Gesangsmikrofon

Shure präsentiert das Super 55-BLK Deluxe Gesangsmikrofons in Pitch Black Edition in einer limitierten Auflage. Die Super 55 Pitch Black Edition bietet den klassischen Look und die Performance des Super 55 in moderner Optik. Die limitierte Edition verfügt über ein mattschwarzes Gussgehäuse mit schwarzem Popfilter und einen linearen Frequenzgang für eine natürliche Gesangs- und Sprachwiedergabe auf der Bühne und im Studio. Im Lieferumfang sind ein schwenkbarer Stativ-Flansch und eine Reißverschlusstasche enthalten.

Das Modell 55 Unidyne definiert klassisches Mikrofondesign – heute genauso wie bei seiner Einführung vor mehr als 75 Jahren. Mit seiner Variante der klassischen Optik verleiht das auffällige Schwarz-in-Schwarz-Design der Super 55 Pitch Black Edition jeder Produktionsumgebung zusätzlich Eleganz und Stil. Die Mikrofonkapsel mit Supernierencharakteristik unterdrückt störende Geräusche und verhindert Rückkopplungen. Die Mikrofonkapsel ist erschütterungssicher gelagert, das robuste Druckguss-Gehäuse reduziert Griffgeräusche und schützt vor Beschädigungen.

„Für Sänger sind Mikrofone extrem wichtig, denn sie können über den Erfolg oder Misserfolg einer Performance entscheiden. Mikrofone müssen über eine erstklassige Klangqualität und Verarbeitung sowie eine hohe Belastbarkeit verfügen“, betont Soren Pedersen, Product Manager bei Shure. „Die neue Super 55 Pitch Black Edition ist ein Tour-erprobtes, dynamisches Mikrofon mit Weltklasse-Leistung in einer modernen Variante unseres klassischen Designs. Wir freuen uns auf die Präsentation dieses eleganten, neuen Designs zur Weihnachtssaison.“