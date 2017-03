Sono VTS baut seinen Vertrieb weiter aus

Bart Meeus und Tobias Kronenwett sind Teil der neu gegründeten Business Development Abteilung bei Sono VTS. Bart Meeus wird als Business Development Manager seinen Fokus vor allem auf direkten Kundenbetreuungen und Key Accounting legen, während Tobias Kronenwett die Leitung des Business Developments übernimmt.

Privat Bart Meeus (l.) und Tobias Kronenwett sind ab sofort Teil der neu gegründeten Business Development Abteilung von Sono VTS.

Mit seinem Hintergrund in Live Produktion sowie Erfahrung in Video over IP Lösungen wird Bart Meeus seinen Fokus auf direkte Kundenbetreuungen in neuen Märkten verstärken.

Zusammen mit Bart, wurde Tobias Kronenwett als Leiter der Business Development Abteilung benannt.

Bevor er zu Sono VTS kam, war Tobias Kronenwett bei Lawo als VP von Zentralamerika und Südamerika tätig. Dort war er im Bereich Audio und Video Lösungen für den Aufbau neuer Märkte zuständig.

„Als wachsendes Unternehmen mit zunehmend internationaler Ausrichtung sind wir sehr froh mit Kronenwett und Meeus zwei international erfahrene Mitarbeiter an Bord geholt zu haben”, kommentiert Franz Olbert, Managing Director von Sono VTS den Zuwachs im Unternehmen.