Sony Professional Europe: Neuer Dokumentarfilmwettbewerb

Sony hat einen exklusiven Wettbewerb mit Schwerpunkt auf kreativem Storytelling im Dokumentarfilmbereich ausgerufen. Wer mit Fantasie und Ausdauer überzeugen kann, der kann eine neue Kamera PXW-FS7M2K gewinnen.

Kelly Martin

Sony gibt Dokumentarfilmern die Chance, die unglaubliche neue PXW-FS7M2K zu gewinnen. Gefragt ist eine kurze, einminütige Dokumentation, die das erzählerische Können des Teilnehmers unter Beweis stellt. Der Filmer wird vor allem danach bewertet, mit welchen Techniken die Geschichte vermittelt wird.

Alle Beiträge sollen auf YouTube hochgeladen und bis zum 12. März über das Sony Formular eingereicht werden. Die zehn Videos, die vom 1. bis zum 12. März die meisten „Likes“ erhalten, werden nominiert. Der Gewinner und Zweitplatzierte werden anschießend vom renommierten Filmemacher Philip Bloom ausgewählt und bei einem Live-Webinar zur Filmemacherei am 22. März bekanntgegeben. Der Zweitplatzierte gewinnt den Camcorder Sony α7S II.

„In der Filmindustrie kann es unglaublich schwierig sein, sich Anerkennung für die eigene Arbeit zu sichern. Wettbewerbe wie dieser sind daher von unschätzbarem Wert. In diesem Fall rücken wir die Filmemacher nicht nur ins Rampenlicht, sondern geben jedem Teilnehmer die Chance, den besten Dokumentarcamcorder des Markts in die Finger zu kriegen, die brandneue PXW-FS7 II“, erklärt der freie Filmemacher Philip Bloom. „Ich freue mich darauf, zu sehen, wie die Teilnehmer eine Geschichte in nur 60 Sekunden entwickeln und erzählen sowie unterschiedliche Methoden einsetzen, um ihr Werk von der Konkurrenz abzuheben.“

Die neue Ergänzung der FS-Familie an Super-35 mm-Modellen kam Ende 2016 heraus und überzeugt mit fortschrittlichen Funktionen für kreative Dokumentationen und Indie-Produktionen. Hierzu gehören variable, elektronische ND-Filter, eine E-Mount-Fassung mit Sperrhebel und optimiertes mechanisches Design. Das neue Modell baut auf den Stärken der PXW-FS7 auf und wurde für Langform-Aufnahmen und -Produktionsanwendungen optimiert. Die beispiellose Technologie von Sony macht den Dreh mit der PXW-FS7 II zu einer einzigartig befreienden Erfahrung. Die spektakuläre 4K-Bildqualität, die man von Sony erwartet, wird durch die Option ermöglicht, im Farbraum BT2020 aufzuzeichnen.

„Wir freuen uns, dieses Jahr einen weiteren Filmwettbewerb abzuhalten, der leidenschaftlichen Dokufilmern die Gelegenheit gibt, ihre Arbeit zu präsentieren und unsere brandneue PXW-FS7 II zu gewinnen“, so James Leach, European Product Marketing Manager, Sony Professional Europe. „Wir bemühen uns stets, die nächste Generation von Filmemachern zu fördern und freuen uns schon sehr auf die diesjährigen Beiträge.“

Weitere Informationen, das Teilnahmeformular sowie die vollständigen Angebotsbedingungen finden Sie auf dieser Seite.