Stage Tec präsentiert Aurus Platinum mit neuen Funktionen

Die Audio-DSP-Einheit Platinum DSP stattet das Pult mit einer hohen Rechenleistung aus. Aurus Platinum stehen nun mehr als 800 Audiokanäle* zur Verfügung, so dass ressourcenintensive Produktionsformate wie eine 7.1-Mischung mit 128 Summenbussen bei 96 kHz problemlos umgesetzt werden können.

Stage Tec Aurus Platinum Touchpad

Dank Platinum DSP soll Aurus neue rechenintensive Funktionen bieten, ohne dass Kanalkapazität verlorengeht. Zu diesen Funktionen zählt Loudness Metering nach EBU R 128, das nun in den Summen der Konsole direkt zur Verfügung steht. Konkurrenzlos ist, dass Anwender bei der Nutzung von Loudness Metering in Aurus Platinum nicht auf Module in den Kanälen verzichten müssen. Einen De-Esser als Kanalmodul in jedem Eingangskanal – auch das bietet derzeit nur die Konsole von Stage Tec. Neu ist auch die Erweiterung der Frequenzschritte auf 24 Schritte pro Oktave für alle Equalizer.

Weiterhin wurde das maximale Delay vervielfacht. Während mit dem Vorgänger 150 ms Delay erreicht wurden, soll Platinum DSP ein Delay von bis zu 2700 ms pro Kanal ermöglichen. Dabei soll die Einstellung des Delays vollkommen knackfrei erfolgen.

Die neue Projektkonfiguration soll dem Anwender überdies viel Arbeit abnehmen. In einer Übersicht können alle Mehrkanalformate eingestellt werden. Der Anwender muss nur noch eingeben, welche Kapazitäten er nutzen möchte, Kanal- und Buszahlen werden automatisch berechnet.

Stage Tec Aurus Platinum

Bisher wurden die Kanaltypen in Short-Channel und Full-Channel unterschieden, um begrenzte DSP-Ressourcen zugunsten einer höheren Kanalzahl oder für mehr Signalbearbeitung bei weniger Kanälen zu verteilen. Bei Aurus Platinum ist dies nicht mehr erforderlich. Platinum DSP stellt ausreichend Rechenleistung zur Verfügung, um alle Kanaltypen umfassend mit Signalbearbeitungsfunktionen auszustatten.

Die Lebenszyklen der Mischpultsysteme von Stage Tec sind extrem lang. Stage Tec legt großen Wert darauf, dass neue Produktfeatures stets kompatibel mit bestehenden Systemen sind und bei den Anwendern nachgerüstet werden können. Platinum DSP ist abwärtskompatibel und kann problemlos selbst in mehrere Jahre alte Aurus- und Crescendo-Systeme integriert werden und die Leistungsfähigkeit der Anlagen erhöhen. Bestandskunden, die von der neuen Platinum-Technologie profitieren möchten, müssen lediglich einen Baugruppen-Typ austauschen. Mit der vervielfachten Leistungsfähigkeit bei gleichen Kosten soll der Preis pro Kanal signifikant sinken. Ebenso unverändert trotz deutlicher Leistungssteigerung soll die Stromaufnahme sein: Die Platinum-Serie Aurus und Crescendo hat einen extrem geringen Stromverbrauch. Während des Betriebs entsteht nur eine sehr geringe Wärme, es werden keine zusätzlichen Lüfter benötigt.

* Die Anzahl der Kanäle ist abhängig von der Mischpultkonfiguration und der gewählten Abtastrate.