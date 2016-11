Stage Tec verstärkt nationales Vertriebsteam

Stage Tec Andreas `Igl` Schönwitz und Christian Fuchs

Stage Tec hat zwei erfahrene Branchenkenner als Freelancer für den Vertrieb engagiert. Andreas „Igl“ Schönwitz vertreibt ab sofort Stage Tec-Produkte in der Studioszene. Christian Fuchs arbeitet schon seit einiger Zeit als Application Specialist Theater/Live für Stage Tec.

„Es ist ein großer Erfolg, Christian und Igl im Team zu haben. Christian kennt den Markt und seine Akteure sehr gut. Und er hat seit Jahren das richtige Anwenderwissen für unsere vielseitig einsetzbaren Produkte.“, freut sich Alexander Nemes, Vertiebsleiter bei Stage Tec. „Und mit Igl öffnet sich ein ganz neues Anwendungsgebiet für unsere Mischpulte und Audiorouter.“

Andreas „Igl“ Schönwitz ist als Musiker und Produzent tätig und betreibt mit den Amazing Sound Studios ein sehr hochwertiges Aufnahme-, Mix- und Masteringstudio. Als freier Autor schreibt er Testberichte und veranstaltet Workshops für verschiedene Studiotechnik-Fachmagazine. Mit seiner Firma „Tonstudio Rauschenberg“ handelt Igl Schönwitz darüber hinaus hochwertige Tontechnik und stattet schlüsselfertige Tonstudios aus. „Ich freue mich darauf, die innovativen Produkte und Lösungen von Stage Tec in der Studioszene bekannt zu machen,“ so Igl Schönwitz. Schon seit 2011 vertreibt er mit großem Erfolg exklusiv den Analog/Digital-Wandler TrueMatch RMC von Stage Tec. Kontakt Igl Schönwitz: a.schoenwitz@stagetec.com

Tontechniker Christian Fuchs begann seine Karriere in der Audiobranche mit einer Ausbildung zum Radio- und Fernsehtechniker sowie Tontechniker beim Saarländischen Rundfunk. Danach arbeitete Christian Fuchs als Sound-Designer bei Live-Produktionen. 1998 übernahm er die Leitung der Audio- und Videoabteilung an Deutschlands größtem Opernhaus, dem Festspielhaus Baden-Baden. Von 2004 bis 2015 war Christian Fuchs für den Salzbrenner Stagetec Vertrieb professioneller Audiotechnik tätig. „Mein Erfahrungsspektrum ist breit gefächert. So habe ich mich seit mehr als 10 Jahren auf die Beschallung von Klassik-Open-Air Konzerten spezialisiert.“ Kommentiert Christian Fuchs. „Und als „Production Sound Engineer“ habe ich für Stage-Entertainment bekannte Musicalproduktionen eingerichtet.“

Kontakt Christian Fuchs: c.fuchs@stagetec.com

Andreas „Igl“ Schönwitz und Christian Fuchs sind live auf der Tonmeistertagung zu erleben. Igl Schönwitz führt am Stand von Stage Tec (B25) TrueMatch RMC vor. Christian Fuchs präsentiert am 18.11. um 13.30. Uhr, Raum 5 im Workshop „Szenen-Automationen für Theater- und Musical-Mischungen“ die Szenen-Automation von AURUS Platinum.