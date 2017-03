Synthax übernimmt Vertrieb von Lake People & Violectric

Der deutsche Distributor Synthax GmbH hat mit Lake People eine weitere Marke in sein Vertriebsprogramm aufgenommen.

Lake People aus Konstanz entwickelt und baut in einer kleinen Manufaktur am Bodensee hochwertige Audiogeräte von Wandlern wie dem DAC RS 06 der neuen Reference Series bis zu Kopfhörerverstärkern wie den mittlerweile legendären G100 in der aktuellen Final Edition (FE).

Neben professioneller Audiotechnik für den Studio-Einsatz bietet Lake People unter dem Markennamen Violectric auch spezielle Lösungen für Heim- und HiFi-Anwendungen an, wie den Kopfhörerverstärker HPA V281.

Synthax-Geschäftsführer Christof Mallmann zeigt sich begeistert von dem Neuzugang: „Die Erfolgsgeschichte von Lake People ist wirklich beeindruckend. Was Fried Reim und sein ambitioniertes Team in den vergangenen 30 Jahren ohne professionellen Vertrieb geschafft haben, zeugt von der Stärke der Produkte. Ich freue mich auf das, was sie jetzt mit der Unterstützung der Synthax GmbH erreichen können.“

Lake People für den professionellen Einsatz im Studio

Seit der Gründung im Jahr 1986 entwickelt Lake People Lösungen für Tonstudios mit höchsten Ansprüchen an Klang und Zuverlässigkeit. Über die Jahre wurden die Schaltungen und Bauweisen stets weiter verfeinert – so ist das heutige Angebot von Lake People das Ergebnis von 30 Jahren Entwicklung.

Vom Mikrofonvorverstärker F355 über die Symmetrier- und Summierverstärker der Ana-Tool-Serie bis zu Wandlern wie dem F446 oder den Signalsplittern und Sample-Rate-Konvertern der Digi-Tool-Reihe: Professionelle Anwender finden für praktisch jeden nur denkbaren Einsatzzweck eine Lösung von Lake People.

Violectric für den anspruchsvollen Heimanwender

Seit 2009 baut Lake People unter dem Namen Violectric auch spezielle Geräte für den HiFi-Bereich. Fried Reim, dem Kopf hinter beiden Marken, ist es dabei wichtig, dass alle Produkte von Violectric ihre Daseinsberechtigung immer aus dem tatsächlichen Elektronik-Design beziehen und nicht aus fantasievollen esoterischen Behauptungen: „Wir wenden uns an Pragmatiker.“ Dieser Ansatz spiegelt sich in der Gestaltung der Violectric-Geräte wider, die schlicht, aber zugleich edel anmutet.