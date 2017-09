Thomann Audio Professionell Workshop: d&b Y- und T-Serie

Thomann Audio Professionell lädt zum 2,5-tägigen d&b Y-Serie und T-Serie-Workshop nach Geiselwind ein. Gemeinsam erarbeitet wird, die Y- und T-Serie der d&b Produktfamilie kennenzulernen und sie in der jeweiligen Anwender­situation effektiv und effizient einzusetzen. In vielen praktischen Übungen werden konkrete Alltagsanforderungen durchgespielt und der ganzheitliche d&b Workflow, der vom Beginn eines Projektes über Planung und Simulation bis hin zur Kontrolle des Endergebnisses für optimale Effizienz sorgt, wird in Augenschein genommen.

Workshop-Termin d&b Y- und T-Serie

Datum:

17. -19. 10. 2017

Ort:

Eventzentrum Strohofer Geiselwind

Scheinfelder Str. 21

96160 Geiselwind

Anforderungen

Die Teilnehmer sind mit tontechnischen Problemstellungen vertraut und wollen ihr Know-how mit Blick auf die d&b Y-Serie und T-Serie vertiefen. Das Mitbringen eines eigenen Laptops (Windows 7 oder höher bzw. OS X) ist von Vorteil.

Ziel

Die Teilnehmer lernen die Y-Serie und die T-Serie kennen und lernen, sie der jeweiligen betrieblichen Situation entsprechend einzusetzen. Sie erfahren zudem, wie sie die Y- und die T-Serie unter Berücksichtigung aller sicherheitstechnisch relevanten Aspekte optimal einsetzen.

Ablauf

Vorstellung der Y-Serie und der T-Serie

Der Workshop beginnt mit der Positionierung der beiden Serien und informiert über die Aufgaben der einzelnen Produkte innerhalb der Serie.

Referat über Line-Array-Theorie und -Praxis.

Grundsätzliche Überlegungen zur Dimensionierung von Beschallungsanlagen, spezielle Lösungen in der Y-Serie und der T-Serie.

d&b ArrayCalc Planungssoftware

d&b Line-Array-Konfigurationen sollten nur mit dem hauseigenen ArrayCalc Simulationsprogramm geplant werden. Informationen zur Handhabung dieser Planungssoftware. Einführung in die Theorie des Rigging-Zubehörs.

d&b R1 Remote control software

Erstellen einer auf die Y-Serie oder T-Serie abgestimmten R1 Oberfläche.

Praxis

Y-Serie- und T-Serie-Arrays in der Praxis. Rigging, Hörtests verschiedener Konfigurationen. Arbeitskleidung und -schuhwerk wird empfohlen.

Methodik

Die Lerninhalte werden so vermittelt, dass die Teilnehmer dabei eine aktive Rolle spielen, z. B. per Erfahrungsaustausch oder anhand praktischer Beispiele.

Workshop-Anmeldung

Die Teilnehmerzahl ist leider begrenzt, es wird daher um rechtzeitige Anmeldung bis zum 29. 9. 2017 gebeten unter www.audioprof.de/dbaudio. Der Workshop ist für Sie kostenlos.