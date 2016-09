TVone Onerack – das universelle Rack-System

TVone TVone Onerack



Das Onerack von TVone ist ein universelles Rack-System, um Installationen einfacher, präziser und aufgeräumter zu machen. Mit dem Onerack sollen kleine IT/AV-Geräte auf einfache Weise montiert, mit Strom versorgt und gekühlt werden. Es ist in drei verschiedenen Größen erhältlich: 4U, 5U und 6U, mit verschiedenen Optionen für das Front Cover und Erweiterungs-Kits. Auf der InfoComm 2016 hat TVone für das universelle Rack-System Onerack den Sound & Video Contractor Magazine Best of Show Award gewonnen.

TVone ist Hersteller von medientechnischen Produkten wie Scalern, Up/Down-Convertern, Videoprozessoren, Matrixsystemen und HDBase-T Extendern. Der Firmensitz ist Margate UK. Videlco Europe ist Distributor der TVone-Produkte in D-A-CH.