Umfrage: Arbeits- und Lebensbedingungen der Techniker in der Medien- und Veranstaltungsbranche

Wie sieht der Arbeits-, Lebens- und Einkommensalltag der Veranstaltungstechniker in Deutschland wirklich aus? Welche Sicht haben sie auf ihre größten Herausforderungen und Chancen? Wie entwickelt sich aus ihrer Sicht die Branche in der Zukunft? Dies sind nur einige der Fragen, auf die der VPLT mit einer Umfrage unter Technikern Antworten finden möchte.

Ralph Larmann Veranstaltungs-Fachkräfte während der Arbeit beim Eurovision Song Contest 2011 in Düsseldorf.

Bislang gibt es kaum verlässliche Zahlen und Daten, um den Arbeits- und Lebensumstände der Techniker in der Veranstaltungsbranche abzubilden. Dies wollen wir ändern. Um die Lebensrealität aller Techniker besser zu vertreten, führt der Verband für Medien- und Veranstaltungstechnik VPLT aktuell eine anonyme Umfrage durch. Mit konkreten Zahlen ist sowohl jeder einzelne wie auch der Verband in der Lage Schlüsse zu ziehen und mit Akteuren innerhalb und außerhalb der Branche in den Dialog zu treten um das Arbeitsumfeld der Medien- und Veranstaltungstechnik positiv weiter zu entwickeln.

Mit dieser Erhebung knüpfen wir an eine Anfang 2016 unter den angeschlossenen Mitgliedern erfolgte Umfrage an. Bisher liegen 390 Datensätze vor.

Alle Techniker sind aufgerufen, bis zum 30. Januar unter http://www.vplt.org/Techniker-Umfrage teilzunehmen und ihre persönlichen Erfahrungen und Sichtweisen einzubringen.

Der VPLT vertritt als Wirtschaftsverband die Interessen der Akteure der Medien – und Veranstaltungstechnik. Ziel des Verbandes ist eine effiziente, innovative sowie nachhaltige Entwicklung und Modernisierung der Veranstaltungswirtschaft mit dem Fokus auf Technik.