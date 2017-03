Umlaufende Installation aus 160 Metern als Highlight am Messestand von Cast und ESG

Die Cast C.Adolph & RST Distribution, Anbieter von professioneller Licht- und Bühnentechnik, präsentiert sich in diesem Jahr als Mitaussteller auf der Euro Shop auf dem Gemeinschaftsstand der ESG Einkaufs- und Servicegesellschaft.

Cast Gemeinschaftsstand der ESG Einkaufs- und Servicegesellschaft

„Als wichtiger Zulieferer für den Messe- und Ladenbau freuen wir uns auf die Teilnahme an der Euro Shop 2017“, betont Christian Pies, Vertriebsleiter bei Cast. „Ganz gleich, ob Licht im exakt richtigen Farbton, Effekttechnik zur Unterstützung des Markenauftritts, Traversen und Anschlagmittel, Hebezeuge oder Verbrauchsmaterial: Cast ist immer die richtige Adresse.“

Cast Die Rahmenlinie aus BB&S Pipeline wird die gesamte Fläche des Messestandes sowie alle Höhen- und Seitenlinien umfassen.

Das Hagener Unternehmen präsentiert auf der Euro Shop drei Produkthighlights für den Laden- und Messebau: Die neue Verto Truss von Prolyte mit ihrem revolutionären Verbindersystem für bedeutend schnelleren Aufbau, den Goboprojektor Rosco Image Spot und das Pipeline-System von Brother, Brother & Sons. Darüber hinaus hat Cast den brandneuen Katalog „Neues Entdecken für den Messe- und Ladenbau“ im Gepäck, der weitere spannende Produkte vorstellt.

Umlaufende LED-Rahmenlinie sorgt für Aufmerksamkeit

Auch zur Gestaltung des Gemeinschaftsstandes der ESG konnte Cast entscheidend beitragen. Eigens für den Messestand wurde eine Rahmenlinie aus LED-Licht konzipiert. Hierfür kommt das Pipeline-System des dänischen Herstellers Brother, Brother & Sons zum Einsatz, welches von cast bereitgestellt wird.

Cast Das Pipeline-System des dänischen Herstellers Brother, Brother & Sons

Pipeline ist ein dimmbares Softlight in einem sehr leichten Aluminium-Gehäuse mit Diffusor. Bei minimalem Platzbedarf besticht Pipeline durch einen ausgesprochen hohen Lichtoutput, stabile Farbtemperatur und Flickerfreiheit beim Dimmen sowie ein extrem hohes TLCI-Rating von +95. Die aus über 160 laufenden Metern BB&S Pipeline konstruierte Rahmenlinie wird die gesamte Fläche des Messestandes sowie alle Höhen- und Seitenlinien umfassen. Als besonderes Highlight wird das Licht dieser Begrenzungslinien kaum wahrnehmbar pulsieren. Das dezente Pulsieren wird jedoch verstärkt durch eine nicht hörbare, wohl aber fühlbare, dem menschlichen Herzschlag nachempfundene, Tonfrequenz. Die Installation kann am ESG-Stand auf der Euro Shop 2017 in Halle 4/ E24 erlebt werden.

Der neue Cast-Katalog „NeuesEntdecken für den Messe- und Ladenbau“ ist ab sofort hier online verfügbar. In gedruckter Form kann er direkt bei Cast unter mail@castinfo.de oder auf der Webseite Castinfo.de angefordert werden.