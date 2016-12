Uwe Schneider gründet content/image > advertsing

Aus Schneider/Waibel, Agentur für Werbung, wird content/image > advertsing. Die Agentur, die seit vielen Jahren unter anderem für d&b audiotechnik (siehe auch unsere Gallery der legendären d&b-T-Shirts), Fohhn Audio, Gerriets, sono Studiotechnik und Yamaha Professional/Commercial Audio gearbeitet hat oder arbeitet, firmiert und formiert sich um. „Der neue Name“, erläutert CD Uwe Schneider, „drückt zum einen aus, was wir letztlich schon immer gemacht haben: Inhalte samt Emotionen kommunizieren. Denn ohne image bleibt content blass. Zumindest ist er nur die eine Hälfte der Marke.“ Das sich rasant verändernde Rezeptionsverhalten allerdings – eilig, mobil, in allen Medien heimisch – bringe eine wesentlich neue Anforderung mit sich. Heute, so Schneider weiter, müsse content je nach Kanal völlig anders beschaffen sein und entsprechend unterschiedlich inszeniert werden. Diesen ständigen Wandel im Sinne der notwendigen Konsistenz des Markenauftritts zu planen, zu gestalten und zu betreuen, ist die aktuelle Herausforderung, für die sich content/image > advertising trefflich aufgestellt sieht. Agenturprofil anfordern: hello@content-image.de