Video Referee im Einsatz als Video Beweissystem bei IHF Handball Weltmeisterschaft

Die Handball Weltmeisterschaft 2017 ist wahrscheinlich der bisher fairste Wettkampf überhaupt, wenn es um die Entscheidungen der Schiedsrichter geht. Während des Turniers stellt das deutsche Unternehmen Broadcast Solutions mit Video Referee eine Technologie zur Verfügung, um die Schiedsrichter mit einem Videobeweis zu unterstützen. Zusammen mit dem Technologiepartner Slomo.tv, werden alle Veranstaltungsorte mit Video Referee Systemen ausgestattet und während der Wettkämpfe durchgängig von Mitarbeitern der Broadcast Solutions betreut.

Broadcast Solutions Video Referee von Broadcast Solutions bei der IHF Handball Weltmeisterschaft 2017 in Frankreich.

Das Video Referee System ist seit Jahren in verschiedenen Sportarten erfolgreich im Einsatz. Das System ist bisher das maßgebliche Videobeweissystem in vielen ersten Ligen rund um die Welt (z.B. im Eishockey, Kanu Slalom, Basketball, Volleyball) und hat seine Funktionsweise und einfache Bedienung unter Beweis gestellt. Es hat sich als absolut zuverlässig im Spielbetrieb erwiesen. Seit einigen Jahren werden Video Referee Systeme für alle internationalen Kanu Slalom Wettkämpfe, einschließlich während der Olympischen Spiele 2016, genutzt.

Bei den IHF Handball Weltmeisterschaften 2017 ist Video Referee das maßgebliche Video Beweissystem, wobei ein System direkt an der Seitenlinie platziert ist. Video Referee nutzt sechs systemspezifische Kleinkameras, welche das Spielfeld im Bild einfangen: jeweils zwei pro Tor, eine für die Feldübersicht und eine für die Anzeigetafel. Zusätzlich kann das System auf bis zu sechs TV-Kamera-Signale aus dem Ü-Wagen zugreifen. Jedes der Systeme gibt mit bis zu 16 (+2x4K) (Paris) beziehungsweise 12 Signalen den Schiedsrichtern die Möglichkeit, die Situation aus verschiedenen Perspektiven zu beurteilen. Das VideoReferee® System ist direkt am Zeitnehmertisch an der Seitenlinie positioniert, an dem der Schiedsrichter strittige Situationen beurteilen kann.

Während des Spiels können simultan alle Signale dargestellt und markiert werden – bei kontinuierlich weitergehender Aufnahme. Wie noch nie zuvor haben Organisatoren und Schiedsrichter mit Video Referee die Möglichkeit, umstrittene Spielsituationen zu klären und sie garantieren so ein Höchstmaß an Fairness während des Turniers.

Strittige Situationen werden auf schnellem Weg direkt vom Schiedsrichter markiert. Durch den einfach zu bedienenden Controller (und / oder des Touch Screens) ist es möglich, individuelle Kanäle auszuwählen, einzelne, spezielle Situationen in Echtzeit zu suchen und zu markieren. Der Schiedsrichter kann während fortdauernder Aufnahme ungeklärte Situationen im bereits gespeicherten Material markieren und zwischen vier verschiedenen Kanälen die richtige Position auswählen. Ihm stehen dabei die Ansicht von gleichzeitig vier Kanälen, Einzelansicht oder Zoomansicht zur Verfügung.

Dank der einfachen und intuitiven Benutzung des Video Referee Systems und des Controllers, ist keine lange, Erklärung nötig und das System kann von Schiedsrichtern direkt bedient werden. Mitarbeiter der Broadcast Solutions sind während der Spiele durchgängig vor Ort, um im Bedarfsfall Hilfestellung zu geben.

Nach negativen Erfahrungen mit anderen Videobeweissystemen entschied sich die International Handball Federation (IHF) neue Systeme zu testen. Zum ersten Mal wurde das Video Beweissystem Video Referee bei einem großen Handballturnier während des Super Globe Turniers 2016 in Katar im Rahmen eines Testlaufs verwendet.

Die Verantwortlichen der IHF waren von der Zuverlässigkeit, den Funktionen und der Leistung des Systems vollauf überzeugt. Nach einem Bewertungsprozess bestimmte die IHF Video Referee als das Haupt-Videobeweis-System während der Handball Weltmeisterschaft 2017 in Frankreich.

Im Laufe verschiedener Änderungen des Handball-Regelwerks, die für die Frauen Weltmeisterschaften 2015 in Dänemark zum ersten Mal galten, wurden die Situationen, in denen der Videobeweis gilt, ausgeweitet und werden bei der Handball WM in Frankreich nun im laufenden Turnierbetrieb umgesetzt.