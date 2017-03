Vision Tools investiert in AV Stumpfl RAW Server

Der RAW Server soll laut Hersteller AV Stumpfl das zur Zeit einzige System seiner Art sein, welches vier unkomprimierte 4K Contentströme bei 60fps simultan abspielen kann.

AV Stumpfl Wings Engine von AV Stumpfl

Durch den Kauf der RAW Server bekommen die internationalen Vision Tools Kunden die Möglichkeit, selbst 120fps Content oder Bewegtbildinhalte mit einer Farbtiefe von bis zu 12 Bit zu verwenden. Neben dem Hauptsitz in Hamburg unterhält Vision Tools ebenfalls Zweigstellen in Frankfurt und Amsterdam und ein Büro in München.

Vision Tools Geschäftsführer Stephan Schlüter kommentiert die wachsende Bedeutung von umkomprimiertem Content für die AV Industrie „Wir haben uns für diese Investition entschieden, weil unsere Kunden zunehmend qualitativ hochwertige 4K Zuspielung realisieren wollen. Als professioneller Rentalpartner für High-End Videoequipment bietet Vision Tools diese Premiumtechnologie an, da sich im Markt ein deutlicher Trend zu unkomprimiertem 4K Video entwickelt.“