Visual Productions TimeCore: Die Timecode-Toolbox

TimeCore von Visual Productions ist ein kompaktes Multitool, das das Thema Timecode mit einer aktuellen Hardware unterstützt. TimeCore von Visual Productions ist in der Lage, Timecode-Signale zu generieren, zu konvertieren, zu analysieren und auf zeitliche Trigger zu reagieren. Des Weiteren verarbeitet TimeCore diverse Nicht-Timecode-Protokolle.

LMP Visual Productions TimeCore

Generieren und folgen von Timecode-Signalen

TimeCore kann als Timecode-Master konfiguriert werden und generiert in diesem Fall ein stabiles Timecode-Signal. Alternativ kann er aber auch als Timecode-Slave eingesetzt werden. Ein großes LCD-Display zeigt den gerade ablaufenden Timecode in Echtzeit an.

Das Gerät unterstützt das Senden und Empfangen von SMPTE- (LTC-), MTC- und Ethernet-basierenden Timecodes. Dabei ist es in der Lage, jedes dieser Timecode-Signale zu konvertieren – sogar zwischen unterschiedlichen Frame-Raten (24, 25, 29.99, 30 Frames). TimeCore verfügt über einen Ethernet-Anschluss, über den sich auf den internen Webserver zugreifen lässt. Dieser Webserver ermöglicht die komplette Konfiguration des Gerätes.

Protokolle

Diverse Show-Protokolle werden unterstützt, zum Beispiel UDP, TCP, OSC oder MIDI. All diese Protokolle können verwendet werden, um den Timecode zu starten, zu stoppen oder anderweitig zu manipulieren. Des Weiteren kann das Versenden dieser Protokolle einer Zeitachse zugeordnet werden. TimeCore versteht die Protokolle Art-Net und sACN und kann somit direkt mit der Lichtkonsole interagieren.

Die Funktionalität des TimeCore kann durch die Kombination mit anderen Mitgliedern der Core-Familie erweitert werden. Der Visual Productions IoCore erweitert den TimeCore um zusätzliche GPI, 0-10 V, GPO und RS-232 Ein- und Ausgänge. Der CueCore erweitert das System mit zusätzlichen DMX 512 In- und Outputs und ist in der Lage eine Lichtshow aufzunehmen und wiederzugeben. Die B-Station kann dabei als Fernbedienung fungieren.