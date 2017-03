Wige verlängert mit Mediengruppe RTL als Live-Partner für ADAC Zurich 24h-Rennen

Die Mediengruppe RTL bleibt dem ADAC Zurich 24h-Rennen treu und verlängert den Vertrag mit Wige Media um weitere zwei Jahre (plus Option bis 2019). Das ADAC Zurich 24h-Rennen am Nürburgring wird von Samstag, 27. Mai bis Sonntag, 28. Mai über 25 Stunden lang live auf RTL Nitro gesendet. Im vergangenen Jahr stellte RTL Nitro einen Weltrekord für die längste durchgängige Sport-Live-Übertragung auf. In diesem Jahr ist sogar eine noch längere Sendung geplant.

Wige

RTL Television selbst, das am gleichen Wochenende live von der Formel 1 aus Monte Carlo berichtet, wird sowohl den Start am Samstag als auch den Zieleinlauf und die Siegerehrung am Sonntag in mehrminütigen Sendungen vom Nürburgring übertragen und seine Zuschauer auf Stand halten. Dazu gibt es verschiedene Zusammenfassungen im Rahmen der Formel-1-Berichterstattung aus Monaco.

Manfred Loppe, RTL Sportchef: „Das 24h Rennen am Nürburgring ist das Volksfest des Motorsports, einzigartig in der Welt! Wir sind mit dem kompletten Sportteam in Monaco und am Nürburgring, um den vielen Motorsport-Fans ein tolles Wochenende zu liefern. Auch wir fiebern den Ereignissen entgegen, denn auch für uns ist es ein unvergessliches Erlebnis, mit hoher Geschwindigkeit zwischen Aktualität und Emotionalität – und dazu noch immer unvorhersehbar – zu rasen. Und wenn wir dann auch noch wie im letzten Jahr die Begeisterung der Zuschauer widergespiegelt bekommen, ist es für jeden ein echtes Highlight.“

Geschlossen wurde der neue TV-Vertrag mit dem in Köln ansässigen Medien- und Kommunikationsunternehmen Wige Media das neben der TV-Produktion für Medienrechtevergabe, Sponsoring und Vermarktung des 24h-Rennens zuständig ist.

Peter Lauterbach, Vorstand Wige Media: „Wir freuen uns sehr darüber, nach einer starken Premiere im vergangenen Jahr die Mediengruppe RTL als Live-Partner auch in den nächsten Jahren an unserer Seite zu wissen. Die Zusammenarbeit bedeutet eine enorme mediale Aufwertung des ADAC Zurich 24h-Rennens und belegt das hohe Interesse an dem weltweit einzigartigen Motorsport-Ereignis. Was redaktionell möglich ist, haben wir 2016 gesehen. Wir freuen uns auf die gemeinsame Umsetzung einer hervorragenden Motorsport-Veranstaltung in höchster Qualität.“

Bereits am Donnerstag und Freitag (25. und 26. Mai) wird RTL Nitro von der Austragung der verschiedenen Qualifyings am Nürburgring berichten. Samstag beginnt die Live-Sendung um 15.00 Uhr.

Oliver Schablitzki, Bereichsleiter RTL Nitro: „Unsere Erwartungen an die Übertragung wurden im letzten Jahr übertroffen, daher freuen wir uns sehr, das Wochenende am Nürburgring auch in Zukunft live bei uns im Programm zu haben. Die Veranstaltung passt perfekt zur Zielgruppe von RTL Nitro und bestätigt uns darin, auch zukünftig herausragende Sportevents auf unserem Sender zu präsentieren.“

In Planung ist zudem eine zusammenfassende Berichterstattung des Qualifikationsrennens, das am 22. und 23. April ebenfalls auf dem Nürburgring ausgetragen wird, sowie eine übergreifende RahmenBerichterstattung in den Nachrichten- und Magazinprogrammen der Mediengruppe RTL.