Workshop-Reihe: Audiowerk startet zweite Runde von „Simplify Your Mix“

Zusammen mit dem Berliner Audio-Engineer und Produzent Stefan Ernst vom Freudenhaus Studio knüpft Audiowerk an den Erfolg der ersten Workshop-Reihe an und geht im September wieder auf „Simplify Your Mix“ Tour. Die erste Etappe startet am 19. September in Ibbenbüren und die letzte Station endet am 25.9. in München. Austragungsorte sind ausgewählte Fachhändler, die mit ihren Recording-Abteilungen die Roadshow tatkräftig unterstützen.

Audiowerk

In Kooperation mit dem Mixing-Engineer Stefan Ernst präsentiert der Pro-Audio-Vertrieb Audiowerk den zweiten Teil der Workshop-Reihe „Simplify Your Mix – Mit wenigen Schritten zum perfekten Mix“. Die Roadshow startet am 19. September in Ibbenbüren und verläuft über Hamburg, Berlin, Köln, Karlsruhe bis zum finalen Termin am 25.9. in München. In den sehr praxisorientierten Workshops geht es um die Wahl und den Einsatz der richtigen Werkzeuge beim Arbeiten mit und in der DAW. Anhand von Softube‘s Console 1 MKII und ausgewählten Plug-ins zeigt Stefan Ernst Workflows und Insider-Tricks, mit denen in wenigen Arbeitsschritten professionelle Mixe entstehen.

Tipps und Tricks vom Profi

„Gute Vorbereitung ist der halbe Mix“, sagt Audio-Engineer und Produzent Stefan Ernst vom Berliner Freudenhaus Studio. „Die annähernd unendlichen Möglichkeiten heutiger DAWs suggerieren, dass wir im Produktionsprozess kaum Entscheidungen treffen müssen oder diese bis zum Schluss aufschieben können. Dies überträgt sich auch den Mixingprozess, wo es leicht passiert, dass man sich aufgrund einer unüberschaubaren Auswahl an Plug-ins den wesentlichen Fokus, nämlich die Musik aus den Augen verliert.“ Um dies zu vermeiden möchte Stefan den Workshop-Teilnehmern zeigen, wie man effektiv mit einer organisierten Struktur und wenigen Schritten zu einem professionellen Mix kommt. Durch seine große Erfahrung im Bereich Recording und Mixing von Bands, wird er auch eine Reihe von Profi-Tricks erläutern, die sich auf jede Stilistik übertragen lassen. „Wichtig ist, dass man seinem Bauchgefühl vertraut und im „Flow“ bleibt“, meint Stefan abschließend.

Q&A und Hands-on-Sessions

Vor und nach den Workshops stehen Stefan Ernst, Vertriebsmitarbeiter von Audiowerk sowie die Fachverkäufer der Recording-Abteilungen für Fragen rund um Softube Produkte zur Verfügung. Als „Special Guest“ wird Softube Produktspezialist George Reece den Beginn der Tour begleiten und den Teilnehmern der ersten drei Workshops individuelle Fragen beantworten. Darüber hinaus wird es reichlich Gelegenheit für eigene Hands-on-Übungen geben. Die Teilnahme ist kostenlos, erfordert allerdings eine Anmeldung unter workshop@audiowerk.eu. Ein Besuch der Workshop-Reihe lohnt sich in jedem Fall, denn jeder Teilnehmer erhält einen Softube Rabatt-Voucher.

Weitere Infos gibt es hier oder bei den teilnehmenden Händlern.

Termine der Simplify Your Mix 2 Workshop-Tour 2017



19.9. Musik Produktiv Ibbenbüren

20.9. Just Music Hamburg

21.9. Just Music Berlin

26.9. Music Store Köln

27.9. Rock Shop Karlsruhe

28.9. Just Music München