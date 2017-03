Matt Finke: Wir spielen stumme Instrumente

Was bildet für dich den Kick an High-End-Technik und Emotion?

Wenn ich auf über 20 Jahre zurückblicke, als ich zum ersten Mal die Hand auf ein Sensorfeld einer Lichtsteuerung gelegt habe – ich glaube das war ein Pulsar „Masterpiece“ High End dieser Zeit – dann ist es immer noch der identische „Kick“. Es ist das Feedback als Reaktion, die man bekommt, wenn man eine solche Technik zum Einsatz bringt. Ich weiß nicht, ob dies mit irgendeiner anderen Industrie zu vergleichen ist.

Content is king! Ihr setzt Content nicht nur in High-Tech um, sondern kreiert ihn in vielen Fällen selbst. Wie läuft in diesem Zusammenhang die Kommunikation mit den Kunden?

Das ist ganz unterschiedlich. Am Ende geht es immer um In- terpretation. Anforderungen und Bedürfnisse zu verstehen und das richtige Mittel zu finden, den Kunden inhaltlich so zu betreuen, dass er für seinen Anlass beeindruckende und nachhaltige Begeisterung schaffen kann. Also einfach ge- sagt: Die Botschaft zu hören und zu verstehen, und diese bestmöglich zu verpacken.

Eine eurer Stärken bilden Mensch-Maschine/Objekt- Interaktionen. Was waren und sind eure Intentionen für diese hohe Kunst von Performance?