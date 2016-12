Mike Garrido Ã¼ber die Christie Boxer Serie

Mit dem Boxer stellte Christie 2015 einen 4KProjektor vor, der seine Stärken speziell im Event- und Rental-Einsatz ausspielen sollte. Mittlerweile wurde daraus eine Serie von vier Projektoren. Wir haben mit Produktmanager Mike Garrido über die neuen Projektoren und die Besonderheit der Boxer-Serie gesprochen.

Anfang letzten Jahres wurde der Boxer 4K30 vorgestellt. Welche Ideen gaben den Ausschlag, den Boxer zu entwickeln?

Der Christie Boxer 4K30 wurde Anfang letzten Jahres erstmals vorgestellt. Dem ist eine lange Planungs- und Entwicklungsphase vorweg gegangen. Wir haben im Vorfeld weltweit eng mit unseren Kunden aus der Veranstaltungsbranche zusammengearbeitet, um zu erfahren, was gefordert wird, und wie denn für sie der ideale Projektor aussehen sollte. Immer wieder kam die Frage nach einem Projektor, der eine hohe Auflösung und Lichtleistung haben, aber eben kompakt in Größe und Gewicht sein sollte. Außerdem sollte auf den verschiedensten Veranstaltungen eine einfache Handhabung gewährleistet sein. Mit einem Team von rund 30 Ingenieuren haben wir uns an die Arbeit gemacht, um diesen Wünschen gerecht zu werden. Keine einfache Aufgabe! Mit dem Christie Boxer 4K30 haben wir es geschafft und einen Projektor mit 4K- Auflösung, 30.000 Lumen und einem Gewicht von gerade mal 72 kg auf den Markt gebracht.

Christie Mike Garrido

Neben dem Flaggschiff mit 4K-Auflösung gibt es nun auch drei verschiedene Versionen mit 2K-Auflösung. Was war ausschlaggebend für die Erweiterung – und folgen noch weitere Varianten?

So wie der Entwicklung des Boxer 4K30 eine umfassende Recherche vorweg gegangen ist, so war dies auch der Fall für die weiteren Modelle der Serie. Bei den meisten Veranstaltungen werden heute noch 2K- oder HD-Inhalte ausgespielt und nicht immer wird eine Lichtleistung von 30.000 Lumen benötigt. Entsprechend haben wir jetzt mit dem Boxer 2K20, 2K25 und 2K30 drei Modelle mit einer 2K-Auflösung und 20.000, 25.000 bzw. 30.000 Lumen auf den Markt gebracht. Der Vorteil für den Kunden: Seine Investition bleibt trotzdem gesichert, er kann später je nach Bedarf auf 4K oder eine höhere Lichtleistung aufrüsten, Zubehör wie Objektive oder Flugrahmen aber nach wie vor weiter verwenden.

Welche Features wurden speziell für Event und Touring im Boxer berücksichtigt im Gegensatz zu gleichstarken Projektoren anderer Serien?

Die Boxer-Serie bietet eine ganze Reihe von Merkmalen, die für den Event- und Rental-Einsatz entwickelt wurden. Durch die kompakte Größe und das Gewicht ist von vornherein eine einfache Handhabung gewährleistet. So ist beispielsweise kein Stapler nötig, um den Projektor von A nach B zu bringen. Das 6-Lampen-System verleiht den Projektoren der Boxer-Serie eine enorme Betriebssicherheit. Auch die Möglichkeit den Projektor mit nur einer Phase betreiben zu können, bietet enorme Vorteile. Denkt man beispielsweise darüber nach, ein Mapping auf eine Wand oder ein Gebäude zu projizieren, so ist es einfacher, wenn man lediglich einen einfachen Stromgenerator verwenden kann. Durch die integrierte Christie Twist Software können Bilder unterschiedlicher Projektoren auf gewölbte oder unregelmäßige Oberflächen geblendet und gewarpt werden. Darüber hinaus wurden eben viele Dinge berücksichtigt, die auch den Arbeitsalltag der Vermieter enorm erleichtern. Über das NFC (Near Field Communication) können Lampeninformationen sowohl im Projektor als auch bei der Lagerung abgerufen werden. All das sind Beispiele für Merkmale, die vor allem für die Eventbranche von besonderer Bedeutung sind.

Im Touring und bei Events ist die Frage der Positionierung immer entscheidend. Welche Lösungen für die Montage und Befestigung gibt es?

Die Boxer-Projektoren lassen sich durch ihre omnidirektionale Ausrichtung in alle erdenklichen Positionen anbringen: Ob sie nun über Kopf oder hochkant angebracht werden sollen, entscheidet letztendlich der Bedarf.

Christie Boxer Lampen-System

Ebenfalls wichtig ist im rauen Tour-Alltag mit vielen Auf- und Abbautagen die Robustheit von elektrischen Geräten. Wie ist man bei der Entwicklung des Boxer an diese Thematik herangegangen?

Wie schon bei der bewährten Christie-Roadster- und Roadie Serie, die ebenfalls für den Veranstaltungsmarkt konzipiert wurden, sind die Projektoren der Boxer-Serie robust gebaut und verfügen über Schraub- und Hängepunkte, um sie im Flugrahmen an Traversen fliegen lassen zu können.

Bei den kleineren 2K-Boxer-Modellen heißt es „4K upgrade option“. Was kann man sich darunter vorstellen und wie sieht das Upgrade genau aus?

Alle 2K-Boxer-Modelle verwenden die Christie TruLife Lite Elektronik, wodurch 300 Mpx/s und überragende Videoverarbeitung für 2K- und HD-Quellen möglich werden. Durch eine entsprechende Lizenz lassen sich die Projektoren aufrüsten. Das Upgrade selbst nimmt nur wenige Minuten in Anspruch, bis der Nutzer die erhöhten Leistungsfunktionen der Boxer-Serie einsetzen kann. Ein Upgrade ist auch in Sachen Lichtleistung möglich. Wer sich vorab für die Variante mit 20.000 Lumen entscheidet, kann später durch einen Tausch der entsprechenden Lampen-Schlitten auf bis zu 30.000 Lumen nachrüsten.