Über 130 neue Inserate pro Tag

Marcel Koch Marcel Koch von Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de

Wie der Titel bereits unterschwellig verrät, geht es im Folgenden um Online-Plattformen: Die Webseite gebrauchteveranstaltungstechnik.de entstand bereits 2009. Angemeldete User haben dort die Möglichkeit, unentgeltlich ihre Angebote einstellen zu können. Doch was ist das Besondere der Plattform und macht sie effizienter als andere? Wir haben mit Marcel Koch, dem Betreiber der Plattform, über sein Projekt gesprochen.

Wie kam deine Idee zur Plattform, wenn man landläufig doch eBay kennt?

Die Idee zu der Plattform ist mehr oder weniger aus fehlenden Möglichkeiten für den Verkauf von gebrauchten Lampen entstanden. Ich stand vor dem Problem einige sehr gut erhaltene Moving Lights verkaufen zu wollen, um Platz und Kapital für neue Investitionen zu schaffen, musste jedoch erkennen, dass die Möglichkeiten eher eingeschränkt waren. In einer spezialisierten und speziellen Branche wie unserer besteht einfach ein Bedarf an einer spezialisierten und effektiven Verkaufsplattform für gebrauchtes Material. Daraus ist die Idee für den Marktplatz Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de entstanden. Es geht meist nicht um kleine Beträge, wenn Veranstaltungsmaterial verkauft wird. Aufgrund von Provisionszahlungen und fehlender Zielgruppenspezifizierung fand ich die meisten anderen Portale als unattraktiv und wenig effektiv. Daher bieten wir das Kleinanzeigen-Portal seit Beginn als kostenlose und provisionsfreie Plattform für die Branche an. Das Portal ist kontinuierlich gewachsen und damit der durchaus beachtliche Pflege- und Entwicklungsaufwand. Nur dank unserer Werbepartner, ist es uns möglich das Portal für Anbieter und Käufer auch weiterhin vollkommen kostenfrei anzubieten.

Wie hoch schätzt du das Volumen gebrauchter Ware, die den Besitzer wechselt?

Da die Verkäufe direkt zwischen Anbieter und Interessent stattfinden und wir nicht beteiligt sind, ist das eine Frage, die ich so nicht beantworten kann. Doch mit aktuell über 130 neuen Inseraten pro Tag und um die 80 bis 100 Inseraten, die täglich beendet werden, kann man auf ein ganz erhebliches Volumen schließen. Zurzeit sind ca. 11.000 Inserate aktiv, während 60.000 Inserate in den letzten sechs Monaten deaktiviert wurden. In der Regel sind die Inserate ein bis zwei Monate aktiv, können jedoch beliebig oft verlängert werden.

Wenn Unternehmen untereinander Geschäfte tätigen, gelten teilweise andere Regeln als bei Verkäufen zwischen Unternehmen und Endverbraucher. Was sollten Nutzer im B2B- und im B2C-Bereich beachten?

Zu beachten ist grundsätzlich, was man bei jedem normalen Online-Verkaufsangebot beachten sollte, wie z. B. die Anbieterkennzeichnung. Darum haben wir für gewerbliche Anbieter die Möglichkeit geschaffen, ein Impressum zu hinterlegen. Im Verkauf zwischen Gewerbetreibenden werden zudem über Garantien, Gewährleistungen bis hin zum kompletten Ausschluss frei verhandelt. Die Probleme zwischen Nutzern haben sich von Beginn an als sehr gering herausgestellt. Von unseren Nutzern wissen wir, dass zunehmend internationale Anfragen zu Anzeigen eingehen. Besonders aus Osteuropa sehen wir wachsende Besucherzahlen, aber auch die Zugriffe aus Amerika und Asien steigen. Dieser Entwicklung werden wir bereits in Kürze mit einer englischen Version der Seite begegnen. Auch weitere Übersetzungen sind in Vorbereitung – ein Tipp, der sich auch für andere Anbieter eignet.

Welche Betriebe stellen bei euch ein und wer sind in der Regel die Abnehmer?

Vom Global Player, Verleiher, Betreiber von Veranstaltungshäusern oder Locations, Einzelunternehmen bis hin zum Privatanbieter finden sich alle Arten von Verkäufern auf der Plattform. Bei vielen Mittelständlern hat sich die Plattform Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de schon etabliert. Auch Hersteller und Vertriebe nutzen unsere Plattform zunehmend als Vertriebskanal für B-Ware oder ihre Inzahlungnahmen. Es ist nicht nur das Jugendhaus, der „Garagenverleiher“ oder der ausländische Verleiher, der zunehmendes Interesse am Gebrauchtmaterial hat. Auch größere Firmen holen sich mal ein Gebrauchtgerät, das speziell für eine Tour oder zur Bestandserweiterung benötigt wird.

Wonach richten sich die Preise?

Das fragen wir uns manchmal auch! Wenn man für ein zehn Jahre altes Gerät den damals rabattierten Einkaufspreis als Verkaufspreis ansetzt, wird sich ein erfolgreicher Verkauf sicher schwierig gestalten. Letztlich gibt es dafür keine Faustregel. Es hängt von der Aktualität und den Branchentrends ab, ob ein Gerät gerade gefragt ist. Wenn dem so ist, kann man mit ziemlich geringen Abschlägen Geräte verkaufen. Wenn man jedoch ein Moving Light anbietet, von dem es bei Gebrauchte-Veranstaltungstechnik.de knapp hundert Angebote mit verschiedensten Stückzahlen gibt, wird man wohl kaum um einen guten Preis herumkommen. Gerade zu Beginn der Seite haben wir oft gesehen wie Nutzer mit Fantasiepreisen beginnen und sich Woche um Woche langsam zur Realität durchgerungen haben, um letztendlich zum Erfolg zu kommen. Heute bieten wir einen ziemlich soliden Angebotsbestand, an dem man schnell einen realistischen Marktwert für Gebrauchtgeräte ermitteln kann.

Wie schützt man sich am besten vor zwielichtigen Handlungen?

Wir versuchen natürlich den Marktplatz stets möglichst sicher zu gestalten: Jede Registrierung als Verkäufer wird von uns geprüft und manuell freigegeben. Am besten schützt man sich jedoch durch gesunden Menschenverstand. Angebote, die zu gut sind, um wahr zu sein, sind es auch meistens nicht. Am sichersten ist es natürlich, wenn man die Ware persönlich abholt und vor Ort bezahlt, auch wenn es altmodisch ist. Auch eine Recherche über den Anbieter bietet sich als Schutzmaßnahme an. Natürlich ist das bei zunehmender Internationalisierung nicht immer gegeben. Gerade bei großen Geschäften empfiehlt es sich daher in sichere Zahlungsmethoden oder Treuhandservices zu investieren, um Geschäfte sicherer zu machen.