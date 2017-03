Outdoor-Spezialisten: fast.LANE®-Übergabebox mit Expanded Beam Technology

Keine Frage, sie sind geländegängig: Die robusten und kompakten Übergabeboxen mit Expanded Beam Steckverbindern aus dem fast.LANE® Sortiment von LWL-Sachsenkabel. Die als Mobil- oder 19‘‘-Version verfügbaren Boxen ermöglichen ein einfaches Umpatchen von Harsh-Environment-Steckverbindern (Schutzart IP 67) auf LWL-Standardstecker und garantieren auch im rauen Umfeld und über lange Distanzen eine sichere Datenübertragung.

fast.LANE Die fast.LANE Übergabebox verfügt über Expanded Beam Technology

Als Expanded Beam Technologie stehen Eurolens Steckverbinder (2-, 4- bzw. 8-fach) oder – für Anwendungen mit beengten Platzverhältnissen – EuMicron-Stecker (2- bzw. 4-fach) zur Verfügung. Die Box ist in verschiedenen Farben sowie in EMV-gerechten Ausführungen mit elektrisch leitfähigen Oberflächen und Dichtungen erhältlich. Das Rigging an der Traverse kann beispielsweise über Karabinerhaken oder Trussaufnehmer realisiert werden.