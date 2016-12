JB-Lighting Sparx 7 im Test

Der Sparx 7 wirkt auf den ersten Blick wie ein Hybriddesign aus A8 und A7. Das vom JBLED unverändert übernommene Basement bietet dabei dementsprechend 3- und 5-polige DMX-Buchsen, eine großzügige Sicherungsöse, variabel zu montierende Omega-Brackets an der Unterseite sowie den serienmäßig implementierten W-DMX-Empfänger. Leider lassen sich auch 2014 die physikalischen Grenzen noch nicht umgehen, weshalb auch der Sparx 7 aus Platzgründen keinen PowerCon-Stromanschluss mit Durchschliff im Base, sondern ein fest montiertes Netzkabel spendiert bekam. Der Bügel ist äußerlich ebenfalls identisch zum Vorgänger, das Innenleben in Form der Tilt-Antriebsmotoren stammt wie die Pan-Stepper im Basement allerdings bereits vom A8 und sind somit etwas kräftiger und schneller. Der Sparx 7 schafft die 430° Pan in knapp 1,5 Sekunden, 300° Tilt sogar in deutlich unter einer Sekunde! Der Kopf hingegen ähnelt dem numerisch übergeordneten Bruder, ist jedoch deutlich kleiner und bietet Platz für neunzehn 15 W RGBW-LEDs, deren Bestromung jedoch durch Anpassung an aktuelle Datenblattkennlinien erhöht werden konnte. Im Gegenzug ermöglicht diese reduzierte Anzahl deutlich vergrößerte Linsen, die bis in die Randbereiche ausgespritzt wurden und für einen runden, nahezu steglosen Lichtaustritt und gesteigerte Lichtsammelfähigkeit des optischen Systems sorgen.

Eine Ära neigt sich dem Ende zu“ – so umschrieb JB-Lighting auf seiner Webseite das Auslaufen der JBLED A7/A4-Serie: Keine Geräteklasse bot in den letzten Jahren mehr Neuerungen als LED-Scheinwerfer, sei es im Hinblick auf technische Weiterentwicklungen der eigentlichen Leuchtmittel oder auch deren Einsatzmöglichkeiten. So war es sicherlich nur eine Frage der Zeit, bis man sich von einem RGB-Washlight mit „Bonbonoptik“ verabschieden muss, auch wenn das 3*84er-Modell fast schon so etwas wie ein Klassiker (und sicherlich der Grundstein für den großen Erfolg des schwäbischen Herstellers im LED-Segment) sein dürfte. Zufriedenen Nutzern sei an dieser Stelle aber noch einmal versichert, dass Ersatzteillieferungen und Service auf Jahre hinweg gesichert sein werden. Der Sparx 7 soll sich nun leistungsmäßig unterhalb des A8 positionieren, wurde aber gleichzeitig um einige zeitgemäße Features hinsichtlich Lichtaustritt und Einzelansteuerung der LEDs ergänzt.

Praxis

Nicht nur äußerlich, sondern auch hinsichtlich seiner Funktionen könnte man den Sparx 7 als Hybrid bezeichnen. Einerseits fungiert er als klassisches Washlight, andererseits bietet er aber eine ungewöhnliche Effektvielfalt, auf deren Möglichkeiten schwerpunktmäßig in den folgenden Kapiteln eingegangen werden soll. Doch widmen wir uns zuerst den Basisfunktionen: Der Sparx 7 ist ein qualitativ hochwertig verarbeiteter und trotz fehlender Griffe am Basement gut handelbarer Scheinwerfer. Die 3-Phasen-Steppermotoren treiben den Kopf wie bereits erwähnt bei Bedarf sehr zügig an, arbeiten jedoch auch bei langsamen Bewegungen äußerst gleichmäßig und ruckelfrei. Im Stillstand wird nach kurzer Zeit der Haltestrom reduziert, was den an sich schon sehr leisen Betrieb noch einmal merklich verbessert und so bei eingerichtetem Scheinwerfer auch geräuschsensitive Einsätze zulässt. Mit einem kräftigen Output (nach Herstellerangaben von 6.000 Lumen) positioniert sich der Sparx 7 deutlich über seinem Vorgänger A7, kommt jedoch vor allem bei größeren Abstrahlwinkeln nicht an den A8 heran. Das Dimming arbeitet linear und gleichmäßig, selbst das Eindimmen gelingt ohne er – kennbaren Sprung und sehr weich. Lediglich in den untersten Bereichen der Kurve lässt sich beim direkten Blick in die Linse ein dezentes Flackern wahrnehmen, was allerdings eher theoretischer Natur und in der Praxis nicht relevant ist. Um controllerseitige DMX-Sprünge, zum Beispiel bei händischen Faderbewegungen, auszugleichen, kann man das Ansprechverhalten auf externe Steuerbefehle über den Control-Kanal herabsetzen und die Dimmerkurve glätten, was allerdings gleichzeitig die Reaktionszeit des Scheinwerfers auf Intensitätsänderungen vergrößert. Der Sparx 7 arbeitet wie alle JB-LED-Geräte mit dem „True-Colour-Dimming“, einem Algorithmus, der den gewählten Farbton trotz unterschiedlicher Kennlinien der einzelnen Farbanteile beim Dimmen nahezu über den kompletten Verlauf beibehält. Die Farbmischung über das Haupt-Farblayer Main-RGBW bietet wie schon A8 und A12 satte Voll- und schöne Mischfarben, die weiße Komponente ermöglicht weiterhin ein breites Spektrum an Pastelltönen. Ein emuliertes Farbrad erzeugt Farbtöne analog den physikalischen Rädern konventioneller JB-Scheinwerfer, lediglich der Bereich stufenloser Farbpositionen wurde in der aktuellen Software-Version gegen Weiß- licht unterschiedlicher Farbtemperaturen von 2.700 K bis 8.000 K ersetzt. Dabei lassen sich die beiden untersten Werte mit 2.700 K und 3.200 K wahlweise auch „halogen ausdimmen“, was mit abnehmender Intensität eine deutliche Farbverschiebung ins Rötliche zur Folge hat. Gegenüber der Farbmischung hat das Rad eine höhere Priorität, überschreibt also jenseits der 0 Prozent alle RGBW-Mischungen. Unbenommen der definierten Weißtöne auf dem Farbrad gibt es aber auch noch einen eigenen CTC-Kanal zur stufenlosen Einstellung der gewünschten Farbtemperatur. Die Farbmischung an sich ist sehr homogen, lediglich bei minimalem Zoom lassen sich auf einer Projektionsfläche leichte Farbnuancen ausmachen – ein Umstand, der leicht zu verkraften ist, da er in einer Beamshow zwar existent, aber unsichtbar, bei einer Projektion mit größerem Abstrahlwinkel zwar sichtbar wäre, aber nicht mehr vorhanden ist. Die Bereiche zwischen den runden Linsen sowie zum kreisförmigen Rand des Linsenfeldes sind ebenfalls diffus transparent gestaltet, wodurch die notwendigen Stege so schmal wurden, dass sie im Lichtbild des Scheinwerfers nahezu unsichtbar sind. Der Lichtaustritt des Sparx 7 wirkt dadurch wie der eines konventionellen Washlights, der Beam ist rund und klar definiert ohne störendes Streulicht. Mit einem Zoombereich von 4° bis 40° liegt der Sparx 7 zwar etwas hinter der A-Serie zurück, wäre aber durch die reduzierte Anzahl an Emittern bei größeren Winkeln auch nicht mehr in der Lage, diese mit vernünftiger Leistung zu versorgen. Die Linsen verfahren sehr schnell und durchqueren den kompletten Zoombereich in weniger als einer Sekunde. Das serienmäßig eingebaute Funkmodul arbeitet problemlos, aber nur mit dem hauseigenen JB-Wireless-System zusammen und bietet leider keine Möglichkeit, eingehende Signale per Funk zu empfangen, weiterführende Daten dann über DMX-Out an kabelgebundene Fixtures auszugeben und dementsprechend als DMX-Receiver zu arbeiten. Sehr schön ist allerdings die Tatsache, dass sich mittlerweile festlegen lässt, wie der Scheinwerfer mit einem eventuellen Signalverlust umgehen soll. Unter dem Menüpunkt „Personality/ WLJB DMX Hold“ kann man den Status quo erhalten oder aber einen Fade Out wählen – ein wichtiger Punkt, je nachdem, ob ein statischer Scheinwerfer im Rock ’n’ Roll eher stören oder bei Installationen nützen würde!

Der Sparkling-Effekt

Doch kommen wir nun zum ersten der beiden Highlights aus der Kategorie „Effekt Engine“. Namensgebend für den Sparx 7 war die Implementierung eines „Sparkling Effektes“, bei dem die LEDs per Zufallsprinzip pulsieren und dadurch im Gegenlicht ein „Glitzer- bzw. Flacker-Effekt“ entsteht. Über zwei Kanäle lassen sich hier Intensität und Geschwindigkeit des Effektes steuern, wobei Mischfarben je nach gewünschter Stärke in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt und wieder zusammengesetzt, Vollfarben hingegen über ihre Intensität ein- und ausgedimmt werden. Dies erfolgt nach dem Zufallsprinzip über alle komplett einzeln angesteuerten LEDs. Das Ergebnis ähnelt dabei – vor allem bei 100 Prozent für RGB – so genannten Spektraleffektfiltern in der Fotografie, da hier nicht nur in die Vollfarben RGB, sondern auch deren Mischkomponenten CMY zerlegt werden. Der Speed-Kanal regelt dabei nicht nur die Geschwindigkeit des Effektes, sondern auch die Art des Farbübergangs, der entweder gefadet oder geswitcht erfolgen kann. Im Zusammenspiel mit Farbwahl, Intensität und Zoom können hier sehr interessante Looks, von grell bunt leuchtenden Linsenflächen bis zu dezent glimmenden LED-Punkten, erzeugt und der Sparx 7 so zu einem echten Eyecatcher werden.

Stefan Junker Sparkling-Effekt bei 100 % RGB: Das Weißlicht wird nicht nur in die

Vollfarben, sondern auch deren Mischkomponenten Cyan, Magenta

und Yellow zerlegt

Pattern, Mapping & More

Es wurde bereits angesprochen – Segmentierung der LEDs in Ringe oder Ähnliches war gestern, Einzelansteuerung ist das neueste „must-have“ für aktuelle LED- Washer und selbstverständlich auch im Sparx implementiert. Wie aber sieht eine vernünftige Verwaltung aller Emitter aus, schließlich ist ein Plus an Möglichkeiten ohne entsprechend praktikables User Interface in erster Linie ein Marketing- und kein Operator-Tool. Das jeweilige Ende der möglichen Lösungsansätze bietet hierfür zwei Varianten an: Einerseits das Vergeben werksseitiger Makros ohne weitere Zugriffsmöglichkeiten durch den User, andererseits die komplett individuelle Einzelansteuerung aller LEDs. Dies würde allein für die 19 RGBW-Einheiten des Sparx 7 ganze 76 Kanäle in 8- Bit-Auflösung, in High Resolution sogar 152 Kanäle fressen und mit Sicherheit keinen Operator glücklich machen … So entschied man sich bei JB, den Mittelweg zu wählen und ein Höchstmaß an Flexibilität bei gemäßigter Anzahl an DMX-Kanälen zu gewährleisten und präsentiert im Sparx 7 so genannte Mapping-Effekte: Neben einem obligatorischen Speed-Kanal werden hier die Makros vom User über drei Kanäle individuell über „was, wo & wie“ zusammengebaut. Das „was“ entspricht dabei dem „Pattern“- Kanal, der zuerst die Anzahl und Abfolge der zur Verwendung kommenden LEDs festlegt. Hier bietet JB sieben Varianten, z. B. nacheinander ablaufend (Pattern 1), auffüllend (Pattern 3) oder auch odd/even (Pattern 6). Leider werden diese Varianten im Manual „Muster“ genannt und lösen eine kleine Denkblockade aus, da es sich bei den Pattern noch nicht um fertige Bilder, sondern eher Rhythmen handelt. Erst im zweiten Schritt mit Frage nach dem „wo“ werden die Pattern im „Mapping“-Kanal auf vordefinierte Segmente des Linsenarrays gelegt und erzeugen in dieser Kombination das eigentliche Muster. Nimmt man also als Pattern die nacheinander ablaufenden LEDs und mappt diese auf das Default-Segment 0 („Kreis“), so läuft der Effekt in konzentrischen Kreisen von innen nach außen über alle drei LED-Kreise ab. Das gleiche Pattern auf Segment 8 („Kuchenstück“) erzeugt einen Rundlauf der Kuchenstücke um die mittlere LED usw. Umgekehrt erzeugt das „Fill In“-Pattern auf der gleichen Segmentierung ein – Kuchenstück für Kuchenstück – aufeinander folgendes „Volllaufen“ der Linsenfläche und damit einen völlig anderen Effekt. Bei sieben Pattern und 44 bewegten sowie weiteren 17 statischen Segmentierungen – inklusive numerischen Ziffern und zwei Smileys – dürfte man eine Vorstellung von den vielfältigen Möglichkeiten des Sparx 7 bekommen, welche in der Theorie aber nur schwerlich zu beschreiben sind. Hier muss jeder Anwender einfach selbst einige Zeit mit Experimentieren verbringen. Der dritte Kanal, der „Pattern-Mode“ oder das „wie“, definiert nun schließlich noch, ob die Übergänge der Muster gefadet, geswitcht oder mittels manuellem Crossfade über den Speed-Kanal ablaufen.

Stefan Junker Stefan Junker Stefan Junker Stefan Junker Stefan Junker Stefan Junker Stefan Junker Stefan Junker Stefan Junker

Weiterhin lassen sich die verwendeten LED-Pixel hier aber auch analog eines Shutter-Kanals in Strobe- oder Random-Funktion über Flash oder Ramp On/Ramp Off-Kennlinien sowie letztlich auch statisch unbewegt ansteuern. Bisher haben wir aber nur von Mustern gesprochen, die über Intensitätsänderungen in eine mittels Main-RGBW vollflächig homogen eingefärbte Linsenoberfläche invertiert eingestempelt werden. Doch die Möglichkeiten des Sparx 7 gehen noch viel weiter: Ein Blick in die DMX-Chart von Mode 1 oder 2 zeigt gleich drei Farblayer, genannt Main-RGBW, Pattern-RGBW und Glow-RGBW. Main-RGBW entspricht dabei dem bereits angesprochenen, klassischen Mischsystem des Washlights. Für die beschriebene Mapping-Engine bietet nun die Pattern-RGBW die Möglichkeit, eine eigene Farbe für die ablaufenden Muster zu bestimmen. Bei Main-RGBW in Blau sowie Pattern-RGBW in Rot würde in obigem Beispiel jetzt beispielsweise ein rotes Kuchenstück über einem blauen Kuchen rotieren. Mode 3 bietet als Sparmodus lediglich RGBW und Farbrad, in diesem Fall übernimmt das Rad den Platz der Pattern RGBW für die Festlegung der Effekt-Farbe. Doch was passiert mit der im Kuchenbeispiel unbenutzten, mittleren LED? Die unter Pattern-Mode beschriebenen Optionen wiederholen sich als identische Sequenz mehrmals über den gesamten DMX-Bereich, bieten dabei aber unterschiedliche Möglichkeiten: Hier können die jeweils nicht im Muster verwendeten LEDs deaktiviert werden, in Vordergrund- (Pattern-RGBW), Hintergrund- (Main-RGBW) oder – und hier kommt nun das dritte Farblayer zum Einsatz – in Glow-RGBW-Farbe leuchten. Allerdings wirkt sich die Glow-Farbe dann auch übergreifend auf alle anderen LEDs aus und beeinflusst deren Farbmischung … was wiederum im Wertebereich von 128 bis 159 des Pattern-Mode-Kanals vermieden wird. Weiterhin soll Glow-RGBW laut Manual auch zur Erzeugung eines Hintergrundleuchtens der Linsenoberfläche verwendet und anschließend vom Main-RGBW über – lagert werden – logischerweise beeinflusst dieses Grundleuchten aber die Haupt-Farbmischung, sodass mit einem rotem Grundton und einem Blau auf Main-RGBW nur noch eine leicht Magenta-farbene Mischung, kein satter Farbton mehr erreicht werden kann.

Stefan Junker „Colour-Spread“-Effekt über den äußeren Ring: Ungeachtet des etwas irreführenden Namens nimmt der Effekt keinen Einfluss auf die Farbe, sondern die Helligkeit und erzeugt einen Intensitätsverlauf analog dem verwendeten Mapping

Glow-RGBW sollte aus diesem Grund sinnvollerweise ausschließlich als Effektlayer genutzt werden. Um noch eins drauf zu setzen, implementierte JB-Lighting dem Sparx 7 aber neben Sparkling und Mapping auch noch einen „Color-Spread“-Kanal, der allerdings ungeachtet seines Namens keinen Einfluss auf Farbe, sondern die Helligkeit nimmt. Hier gibt man den im Pattern benutzten LEDs einen Intensitätsverlauf analog dem verwendeten Mapping, wodurch das ganze Leuchtbild etwas organischer und lebhafter wirkt. Der Verlauf lässt sich dabei zunehmend vorwärts oder rückwärts indexieren sowie wahlweise auch in verschiedenen Geschwindigkeiten rotieren. Ohne ein gewähltes Pattern lässt sich dieser Verlauf auch als Effekt auf die Main-RGBW anwenden und somit die an sich homogene Optik des klassischen Washlights etwas pimpen. Wem das alles noch nicht reicht, dem bietet zuletzt noch der „Blackout-Move“-Kanal die Möglichkeit, die mit dem Shutterkanal erzeugten Strobe-, Random- oder Pulse Sequenzen auf ausgesuchte Teile der gewählten Muster zu legen, wie zum Beispiel auf eines der Kuchenstücke, um bei unserem Beispiel zu bleiben. Einen guten Überblick über die Möglichkeiten des Sparx 7 gibt hier das Video „Sparx 7 Show“ auf der Herstellerseite „www.jblighting.de“ im Internet. Die gute Nachricht für alle, die sich jetzt etwas überfordert fühlen … am Ende des Pattern-Mode-Kanals gibt es auch einige fertige Makros mit einem „Best of FX- Engine“, auf die man ohne großen Programmieraufwand zugreifen und mit den gewünschten Farben versehen kann.