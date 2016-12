Martin Professional MAC Quantum Wash

Mit MAC 350 und MAC Aura, MAC Viper sowie MAC III passte Martin Professional sein Portfolio bereits in niedrigen und hohen Leistungsklassen dem technischen Fortschritt an. Nur eine Frage der Zeit also, bis auch die in die Jahre gekommene MAC 700er-Serie mit der neuen, LED-basierten Martin MAC Quantum-Familie auf ein technologisch aktuelles Podest gehoben wird. Mit MAC Quantum Wash ist der erste serienreife Scheinwerfer der geplanten Range am Markt erhältlich, weitere Versionen – wie der bereits als Prototyp gezeigte MAC Quantum Profile – sind in Planung.

Um es gleich vorweg zu nehmen: Die drehbare Frontlinse des Quantum Wash als Effekteinheit ist nicht das zentrale Feature des Scheinwerfers – weshalb man sich bei Martin Professional auch von einem zeitgleich in Frankfurt präsentierten, auf den ersten Blick ähnlich anmutenden Produkt eines Mitbewerbers abzugrenzen versuchte. „Es ging uns nie um die Entwicklung eines Effektscheinwerfers. Das primäre Ziel war ein LED-Washlight als solides Arbeitstier, das sauberes Weiß, satte Farben und große Helligkeit liefert und als Nachfolger für MAC 600 und 700 Wash die Lücke zwischen MAC Viper und MAC Aura schließt. Auch wenn beide Hersteller den gleichen Ideenansatz verfolgten, handelt es sich letztlich doch um zwei völlig verschiedene Scheinwerfer“, so Michael Feldmann, seines Zeichens Senior Product Specialist bei Martin Professional.

Erscheinung

Der MAC Quantum Wash knüpft mit der flachen Base und dem leicht konkav geschwungenen Bügel optisch an die MAC Viper-Serie an. Dank steigender Leistungswerte moderner Hochleistungs-LEDs und deren proportional wachsenden Kühleinheiten entwickeln sich mittlerweile auch die Köpfe weg von der Scheibenform hin zu größerer Bautiefe, bleiben aber dennoch weit hinter dem Platzbedarf von Profile & Co. zurück. Aus diesem Grund sitzt der Quantum-Kopf auch recht weit oben in dem für die gesamte Familie identischen Unterbau. Die dadurch entstehende Lücke zwischen Kopfrückseite und Bügel wirkt optisch etwas ungewöhnlich, beeinträchtigt aber natürlich nicht die Funktion. Der MAC Quantum Wash bietet lediglich eine Tilt-Arretierung, was zu Service – zwecken aber völlig ausreichend ist. Dank hochwertiger Cases mit passenden Inlays ist ein notwendiges Arretieren von Pan und Tilt zum Zwecke der Transportsicherung heutzutage sowieso obsolet, im Gegenteil: Nicht geöffnete Sicherungen sind im Rigg eher ein Ärgernis.

Beispiele für Farb-Spliteffekte auf dem emulierten ColorWheel der Beam-LEDs: Zur Auswahl stehen eine breite Palette an statischen und dynamischen Farbkombinationen der drei Segmente (links), teilweise auch mit ausgeblendeten Clustern (rechts)

Zwei Griffe am Basement ermöglichen ein gutes Handling des mit über 50 cm Höhe und immerhin 21 kg Gewicht durchaus ausgewachsenen Washlights, auch wenn der neuen Serie die markanten Griffe an den Enden des Bügels fehlen. Die Base bietet vier Positionen für die Omega-Brackets, die dadurch entweder im Truss-kompatiblen Abstand oder auch um 90° gedreht montiert werden können. Anschlussseitig finden sich neben einem Netzschalter lediglich PowerCon-In und der Norm entsprechende, fünfpolige DMX-Buchsen. Obwohl genügend Platz vorhanden wäre, verzichtet Martin nach eigenen Angaben ab einer Leistungsklasse von 500 W auf einen PowerCon-Out, um Fehler bei der Verkabelung zu vermeiden – ein Gedankengang, der im Hinblick auf den propagierten Verwendungszweck in professionellen Umgebungen nicht ganz nachzuvollziehen ist. Gegenüberliegend am Base befinden sich ein USB-Port für einfache Software Updates mittels Stick, das monochromatische Display sowie vier übliche Menütasten und eine Status-LED. Display und Menüsteuerung sind zeitgemäß akkugepuffert und dementsprechend bereits stromlos zu editieren.

Beispiel für einen blauen Aura-Effekt bei maximalem Zoom und lediglich angedimmten Beam-LEDs in Rot

Der Kopf des Washlights ist mit 50 RGBW Osram Ostar LEDs mit je 15 W Leistung sowie den „kleinen“ LEDs zur Aurabeleuchtung bestückt, wodurch es der Scheinwerfer inklusive Elektronik auf rund 850 W Gesamtleistung bringt. Der erzeugte Lichtstrom liegt dabei laut Hersteller maximal bei gut 15.700 lm. Zum Vergleich: Für den MAC700 Wash gibt Martin einen Lichtstrom von rund 18.000 lm an, weshalb der MAC Quantum in Weiß durchaus mithalten kann, bei Farbmischungen als Additiver dem Subtraktiven typischerweise sogar weit überlegen ist!

Das Linsenpanel ist aus einem Stück und steglos gefertigt, die Bereiche zwischen den klaren Linsen sind ebenfalls milchig transparent, was den Beam-Austritt insgesamt sehr rund und homogen erscheinen lässt. Zudem kommt bei großem Öffnungswinkel und dicht an die LEDs herangefahrenes Linsenarray der Auraeffekt im Gegenlicht schön zur Geltung, da hier die Beamlinsen nur zentrisch, die Zwischenräume dagegen flächig hinterleuchtet werden.

Das Linsenarray ist drehbar gelagert und bildet mit diesem sogenannten Beam-Twister eine Möglichkeit, die standardmäßig zu einem homogenen Ganzen überlagernden LED-Beams zu trennen und dadurch interessante Effekte zu erzielen – doch dazu später mehr. Für den etwas filigraneren Theatermarkt bietet Martin als optionales Zubehör eine Soft-Linse an, die einerseits die LED-Optik etwas reduziert, andererseits den Beam an den Randbereichen etwas weicher gestaltet, also die plankonvexe Klarglasoptik des Linsenarrays etwas „fresnelisiert“.

Der Zoom erreicht bereits bei DMX-Wert 200 den kleinsten Abstrahlwinkel, danach beginnt der „Overdrive“ und lässt den deutlich definierten Lichtstrahl (links) weicher auslaufen (rechts)

Menüführung und Setup

Die Navigation in den Menüstrukturen und dementsprechend das Setup des Scheinwerfers sind Martin-typisch völlig problemlos und ohne Blick ins Manual möglich. Außer DMX-Adresse und Betriebsmodi können bemerkenswert viele der Personality-Einstellungen wie Dimmerkurven, Pan/Tilt-Geschwindigkeit oder Displayhelligkeit übergeordnet zu einem späteren Zeitpunkt auch per DMX verwaltet und geändert werden – unter Verwendung RDM-fähiger Konsolen fällt selbst diese Einschränkung weg.

Im Gegensatz zu vielen anderen Scheinwerfern machen die beiden DMX-Betriebsmodi beim Quantum durchaus Sinn, bieten sie doch entweder mit 14 Steuerkanälen eine rudimentäre Verwaltung als reines Washlight ohne Twister-Linse und LED-Segmentierung oder mit 33 DMX-Kanälen den Zugriff auf alle Features der Leuchte. Praxisgerecht sind die Tastenkombinationen zum Drehen des Display (Auf + Ab), Resetfunktion (Menü + Auf) oder Aufruf des Info-Fensters (Ab) – alternativ lassen sich die Shortcuts auch durch langes Drücken der Menütaste über das Display auswählen. Einen Stand-Alone-Mode bietet der MAC Quantum Wash nicht, lediglich die Möglichkeit einer manuellen Editierung, diese geht aber nach einem Reset verloren.

Der MAC Quantum bietet die Möglichkeit, die Priorität des Hitzemanagements von Helligkeit (links) auf Lautstärke umzuschalten. Bei konstant niedrigen Lüfterdrehzahlen führt dies bei hoher Leistungsentnahme und langer Laufzeit zwangsweise zur Reduktion der LEDs und dementsprechend weniger Output (rechts)