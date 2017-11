Area Four Industries Germany eröffnet Zweigstelle im Süden

Das in Münster ansässige Unternehmen Area Four Industries Germany eröffnete im Frühsommer 2017 eine Zweigstelle in der Metropolregion Rhein-Neckar in Süddeutschland: Ansprechpartner für das neue Area Four Industries Office Süd in Mosbach ist Carsten Pfeiffer.

A4I Area Four Industries Office Süd in Mosbach

Das Vertriebsbüro der Marken Milos, Litec, JTE – James Thomas Engineering, Tomcat, EXE Technology, Xtruss & Xstage und Mobiltechlifts bietet ein Produktportfolio, welches Traversensysteme, Bühnentechnik, Hebezeuge, Lifte und weitere Rigging-Artikel umfasst. „[…] Durch unser neues „Office Süd“ legen wir den Grundstein, um den persönlichen Kontakt vor Ort zu stärken,“ so Sales & Marketing Manager Carsten Pfeiffer.

Neben dem Vertrieb der Technik wird das Leistungsspektrum durch hausinterne Ingenieurdienstleistungen nach kundenspezifischen Bedürfnissen abgerundet und reicht von der Entwicklung & Vordimensionierung über Standsicherheitsnachweise bis hin zur Beschaffung eines Prüfbuches.