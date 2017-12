Area Four Industries stärkt seine technische Kompetenz

Area Four Industries Germany freut sich bekannt zu geben, das Team um den neuen Projektingenieur André Schniedergers (B. Eng.) erweitern zu können. Zu seinen Hauptaufgaben zählen die Projektentwicklung, das Erstellen statischer Berechnungen und die Kundenbetreuung auf dem deutschen Markt.

Area4Industries André Schniedergers ist neuer Projektingenieur bei A4I Germany

André Schniedergers wird helfen die Ideen der Kunden von Area Four Industries zum Leben zu erwecken. Er unterstützt Ihre Projekte von der Entwicklung eines ersten Tragwerksentwurfes und einer Vordimensionierung über die Erstellung des Angebotes und dem Engineering der Details bis hin zur statischen Berechnung. Alle Aufgaben der Kundenbetreuung liegen somit in einer Hand.

André ist ein qualifizierter Allrounder, der über eine umfangreiche Ausbildung und Erfahrung in der Veranstaltungsbranche verfügt. Im Anschluss an eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker studierte er an der Beuth Hochschule in Berlin Veranstaltungstechnik und –management. Nach mehr als zweijähriger Tätigkeit bei einer der größten Produktions- und Verleihfirmen Deutschlands war er als Statiker bzw. Projektingenieur bei einem renommierten Ingenieurbüro für Veranstaltungstechnik beschäftigt.

Sowohl das umfangreiche theoretische Wissen als auch die praktische Erfahrung die André zu Area Four Industries Germany mitbringt, stellt für die Kunden auf dem deutschen Markt einen großen Mehrwert dar.