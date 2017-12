Arri feiert Eröffnung der Tochtergesellschaft Arri CT France in Paris

Mit einem großen Empfang feierte das deutsche Filmtechnikunternehmen ARRI am 30. November 2017 die Gründung der Tochtergesellschaft ARRI CT France (CT steht für Cine Technik). Rund 300 Gäste überwiegend aus der französischen Filmbranche – darunter Produzenten, Regisseure, Kameraleute, Händler sowie Postproduktions- und Rental-Profis – waren dazu in die neu eröffneten Räumlichkeiten von ARRI in der 54 Rue René Boulanger in Paris gekommen.

ARRI

„Die französische Filmindustrie gehört zu den stärksten und renommiertesten der Welt. Der Ausbau unseres Engagements in diesem bedeutenden Filmmarkt stellt daher einen logischen Schritt für Arri dar“, erklärt Dr. Jörg Pohlman, Vorstand der ARRI Group. „Die steigende Nachfrage nach unseren Produkten und Dienstleistungen in Frankreich erfordert einen Standort, an dem wir unseren Kunden

praktische Erfahrungen und Präsentationen anbieten können“, ergänzt Stephan Schenk, Managing Director von ARRI Cine Technik und verantwortlich für die Business Unit Camera Systems.

Von Paris aus ist Natasza Chroscicki gemeinsam mit Stephan Schenk und Markus Zeiler (Managing Director von Arri CT France) für die Aktivitäten von Camera Systems in Frankreich verantwortlich. Im Zuge der Neugründung ergänzt Arri das Portfolio in Frankreich um weitere Dienstleistungen: Als Senior Director Business Development treibt Christian Léonard die Aktivitäten der Business Unit Lighting im Broadcast- und Theaterbereich in der Region EMEAI mit Fokus auf Frankreich voran.

Die Synergien zwischen den verschiedenen Geschäftsbereichen von Arri spiegeln sich auch im neuen Büro im Herzen von Paris wider. Ein Showroom zeigt die verschiedenen Produkte der Business Units Camera Systems und Lighting, wobei sich das Equipment in einem Studiobereich testen lässt. Obwohl es sich bei der neuen Niederlassung nicht um einen Rental-Standort handelt, ist ebenso das nur bei Arri Rental erhältlich Kamerasystem Alexa 65 zu sehen. Ebenfalls angeboten werden High-Dynamic-Range-(HDR-)Demonstrationen und Workshops, bei denen ein UHD-TV neuester Generation zum Einsatz kommt. Außerdem sollen die neuen Räumlichkeiten eine Begegnungsstätte für die französische Film- und Medienbranche darstellen.