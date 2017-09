Bewerbungsphase zum Sinus Award 2018 ist gestartet

Der Sinus – Systems Integration Award prämiert den innovativen Einsatz von AV-Medientechnik und Systemintegrationslösungen. Ab sofort sind Unternehmen und Personen der Branche aufgerufen, ihre Projekte aktiv für den Sinus 2018 bei einer Fachjury einzureichen und sich damit für den Award zu bewerben. Die Anmeldefrist läuft bis zum 12. November 2017.

Jochen Günther / Messe Frankfurt Der Sinus – Systems Integration Award 2017 wurde in der Kategorie „Infotainment für Auftraggeber und ausführende Unternehmen“ an die Hilti AG in Liechtenstein verliehen.

Auf www.prolight-sound.com/sinus können die Arbeiten mit einer kurzen Erklärung eingereicht werden. Der Sinus – Systems Integration Award wird traditionell im Rahmen der Prolight + Sound in Frankfurt verliehen, der internationalen Messe für Technologien und Services für Entertainment, Integrated Systems und Creation. Auch im kommenden Jahr wird der Preis gemeinsam mit dem Opus – Deutscher Bühnenpreis, dem Prolight + Sound International Press Award (PIPA) und dem Musikmesse International Press Award (MIPA) im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung vergeben. Die Zeremonie findet am 12. April 2018 statt.

Der Sinus – Systems Integration Award 2017 wurde in der Kategorie „Infotainment für Auftraggeber und ausführende Unternehmen“ an die Hilti AG in Liechtenstein verliehen. Im Rahmen des prämierten Projekts wurde das Hilti-Hauptgebäude sowie das Innovation Center mit modernster Technik ausgestattet. Firmengeschichte und -philosophie wurden dadurch erlebbar und vermitteln einen interaktiven Einblick in die Produktwelt des Unternehmens.