beyerdynamic TG Drum Sets – jetzt neu mit Grenzflächenmikrofon

beyerdynamic hat seine TG Drum Sets neu strukturiert: Zum Lieferumfang der mit Schlagzeugmikrofonen aus der beyerdynamic Touring Gear Serie bestückten Sets gehört ab sofort das neue Grenzflächenmodell TG D71, das laut Hersteller mit einfacher Positionierbarkeit sowie einem druckvollen Klang begeistert und insbesondere für die Abnahme von Bass Drum und Cajon geeignet ist.

beyerdynamic TG Drum Set Pro – Inlay

Grenzflächenmikrofon TG D71

Das neue beyerdynamic TG D71 ist ein professionelles Grenzflächenmikrofon, das als Druckgradientenempfänger arbeitet und eine halbnierenförmige Richtcharakteristik aufweist. Die Kondensatorkapsel (Back-Elektret) überträgt Frequenzen von 25 Hertz bis 20 kHz und verträgt einen maximalen Grenzschalldruckpegel von 148 dB SPL. Als Anschluss ist ein dreipoliger XLR-Stecker vorgesehen, über den neben dem Audiosignal auch die zum Betrieb erforderliche Phantomspannung transportiert wird – die korrekte Speisung wird von einer rot leuchtenden Status-LED signalisiert.

Mit einem Gewicht von 413 Gramm und de Abmessungen 90 x 86 x 27 mm ist das neue beyerdynamic Grenzflächenmikrofon nicht nur für den Einsatz in der Bass Drum, sondern auch für diverse andere Anwendungen geeignet – jenseits perkussiver Instrumente lassen sich beispielsweise auch bei der Abnahme eines Flügels oder Klaviers gute Ergebnisse erzielen.

Das robuste Mikrofongehäuse des TG D71 garantiert im mitunter rauen Bühnenalltag Schutz vor Beschädigungen. Bedingt durch seine Bauweise lässt sich das beyerdynamic Grenzflächenmikrofon in der Bass Drum ohne zusätzliches Befestigungsmaterial positionieren. Eine gummierte Unterseite sorgt auf glatten Flächen für einen rutschfesten Halt, für Festinstallationen ist eine Montagevorrichtung vorhanden. Laut Herstellerangaben wird jedes TG D71 unter Verwendung hochwertiger Komponenten mit größter Sorgfalt in Deutschland von Hand gefertigt. Bezüglich des Klangs soll sich das beyerdynamic TG D71 insbesondere durch eine außergewöhnlich schnelle Ansprechzeit auszeichen, so dass eine hohe Impulstreue gewährleistet sei. Die Transienten sollen exakt abgebildet werden und der Sound druckvoll und natürlich sein. Selbst bei sehr hohen Schallpegeln soll die Übertragung verzerrungsfrei bleiben, die halbnierenförmige Richtcharakteristik trage zur Rückkopplungssicherheit bei.

beyerdynamic TG Drum Set Pro – Ausführung S beyerdynamic TG Drum Set Pro – Ausführung M beyerdynamic TG Drum Set Pro – Ausführung L beyerdynamic TG Drum Set Pro – Ausführung XL

Verschiedene Ausführungen – für Einsteiger und Profis

Die neu zusammengestellten beyerdynamic TG Drum Sets werden weiterhin in unterschiedlichen Ausführungen angeboten: Verfügbar sind die Sets PRO S und PRO M sowie PRO L und PRO XL, zu denen statt der vormals beigelegten Bass Drum-Mikrofone TG D50 bzw. TG D70 nun in allen Konfigurationen das Grenzflächenmodell TG D71 gehört – dass ein Mikrofonkit ab Werk mit einer Grenzfläche ausgeliefert wird, ist laut Hersteller ein Novum auf dem Markt.

Die TG Drum Sets werden in strapazierfähigen Softbags mit schützenden Schaumstoff-Formeinlagen und ausreichend Platz für zusätzliche Mikrofone transportiert und sind ab sofort im Fachhandel und unter www.beyerdynamic.com erhältlich – die unverbindliche Preisempfehlung wurde trotz der Neuausstattung mit dem Grenzflächenmikrofon TG D71 nicht angehoben.