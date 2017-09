Eisbrecher-Tour mit Lichttechnik von GLP

Bevor im September die Sturmfahrt, die neue Tour der Band Eisbrecher ansteht, kamen die Fans der härteren, deutschen Gangart kürzlich in den Genuss eines eigenen Festivals – unter dem Motto „Volle Kraft voraus“ luden sich die Eisbrecher unter anderem Bands wie Lord of the Lost, Combichrist oder And She Came in die Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena ein.

360 Grad Design

Als Technischer Dienstleister für den Szeneevent konnten Rain Age und Martin Heining gewonnen werden. „Ich betreue die Band schon seit längerem und bin für das Set- und Lichtdesign sowie für die Special Effects bei den Shows verantwortlich. Da war es nur logisch, auch für das Festival eine Zusammenarbeit anzustreben“ berichtet Heining. Fast schon ein Fulltime-Job für Heining, denn die anstehende Tour und sein Engagement bei VNV Nation nehmen in den nächsten Monaten fast seine gesamte Zeit in Anspruch.

Bei dem Festival stellte sich für Martin Heining eine Herausforderung: „Einerseits wollte ich das Set von Eisbrecher möglichst authentisch in ein Festivaldesign überführen, andererseits sollten aber auch alle anderen Bands optimale Voraussetzungen vorfinden und sich perfekt präsentieren können.“ Sowas geht nur mit einer klaren Linie im Design. „Man darf nicht zu komplex werden, wenn es wenig Zeit fürs Programmieren gibt, sondern braucht ein Lichtdesign, dass schnell zu einem Ergebnis führt“, so seine Einschätzung.

360 Grad Design

Seine Entscheidung fiel schließlich auf die Lampen von GLP. Herzstück seines Designs in der Ratiopharm Arena waren insgesamt 18 GT-1, 25 impression X4 XL sowie 70 impression atom von GLP. „Ich kann mich auf den Support und die Performance einfach verlassen“, schwärmt er. „Dejan Hajdukovic hat immer ein offenes Ohr für unsere Anliegen und unterstützt uns schnell und unkompliziert“ lobt er den Kundensupport von GLP. Dann kommt er zurück auf die Performance der Lampen von GLP. „Der Output ist einfach mächtig.“ Das trifft sowohl auf den neuen GT-1 zu, als auch auf die Impression X4 XL. „Das sind die perfekten Arbeitstiere, erprobt, akzeptiert und verlässlich. Die GT-1 machen einen fantastischen Beam und sind dabei superleicht und kompakt.“