Eröffnung des Stage Campus Areals in Karlsbad

Am 28. Oktober 2017 fand die Eröffnung des Stage Campus in Karlsbad bei Karlsruhe statt – hier werden Firmen aus der Veranstaltungsbranche zusammengebracht. Auf über 12.000 Quadratmetern bietet der Stage Campus verschiedenste Räumlichkeiten für Hersteller, Dienstleister und Händler aus der Veranstaltungstechnikbranche – vom einzelnen Arbeitsplatz über Großraumbüros bis hin zu Produktionsflächen. Aktuell beherbergt der Stage Campus die Firmen B&K Braun, Global Truss, LEDium, Ehrgeiz Lichttechnik sowie LAX Europa.

Nach Fertigstellung der Umbaumaßnahmen und Einzug der Firmen im laufenden Jahr wurde das Stage Campus Areal nun feierlich eröffnet. Die ansässigen Firmen organisierten ein vielfältiges Rahmenprogramm bestehend aus Workshops, Unterhaltung, Networking und Live Musik. Zudem präsentierten sich viele Lieferanten von B&K Braun mit einem eigenen Infostand. So konnte man beispielsweise die Produkte von Innled und Ape Labs testen und auch direkt Fragen an den Hersteller richten. Auch die Firma Brennenstuhl präsentierte Produkte ihrer Professional Line. Im Bereich Workshops wurden eine Novastar Schulung sowie ein Shootout von Ehrgeiz Lichttechnik geboten. Global Truss zeigte in einem praktischen Versuch die maximale Tragkraft ihrer F34 Traverse – unter TÜV Bedingungen getestet. Erst nach mehr als der doppelten, maximal zugelassenen Last gab die Traverse nach und brach.

Nach dem offiziellen Teil fand am Abend die Verlosung der Stage Campus-Tombola statt. Mit Livemusik der Bands Q-Stall und Smash klang die Eröffnungsfeier aus.