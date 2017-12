Focus Venue: Fohhn Audio stellt neues Line-Array-System für Concert Sound vor

Beim Ende November stattgefundenen Beam Steering Summit von Fohhn Audio hatten mehrere hundert Besucher die Möglichkeit, sich einmal persönlich vom süddeutschen Audiohersteller zu überzeugen. Der Event, der auch gleichzeitig die offizielle Markteinführung des neuen Beam-Steering-Line-Arrays Focus Venue darstellt, fand während der Fachmesse JTSE in TV-Studio 210 in den Pariser Studios de France statt.

Fohhn Audio AG

Bereits am Abend vor der JTSE lernten rund 100 geladene internationale Gäste bei einer exklusiven Präsentation von Toningenieur Christian Bollinger die technischen Feinheiten von Focus Venue kennen. Das neue leistungsstarke System wurde speziell für große Konzerthallen, Theater und andere Veranstaltungsorte für Live-Events entwickelt. Dank seiner einzigartigen Struktur wird Focus Venue gerade geflogen – es erfolgt kein mechanisches Curving. Sein Abstrahlverhalten kann mit der Software Fohhn Audio Soft präzise und in Echtzeit gesteuert werden. Somit kann auch bei schwierigsten akustischen Bedingungen erstklassige Klangqualität gewährleistet werden. Das kompakte Produktdesign ermöglicht die optische Integration in Architektur und Bühnenbild. Mit Focus Venue verfügt Fohhn nun laut eigenen Aussagen über das weltweit größte und umfassendste Produktprogramm für elektronisch steuerbare Beam-Steering-Systeme.

Im Laufe des Abends gaben die beiden Vorstände von Fohhn Audio, Jochen Schwarz und Uli Haug, einen kurzen, geschichtlichen Abriss darüber, wie Beam-Steering-Technologie die eigene Unternehmensvision geprägt hat. Im Anschluss präsentierte der renommierte britische Toningenieur Chris Madden Live-Tracks, die vor einigen Wochen während Anastacias „Music Loves Fashion“ Live-Show im Kölner E-Werk mitgeschnitten worden waren. Auch hier waren Focus Venue Systeme eingesetzt worden. An den Folgetagen konnten Besucher der JTSE im gleichen Studio bei Produktdemonstrationen die gesamte Range an Fohhn Beam-Steering-Produkten live erleben – von den bewährten Linea Focus und Focus Modular Systemen bis hin zum neuen Focus Venue.