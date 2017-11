Fohhn lädt zum Beam Steering Summit in Paris

Der süddeutsche Audiohersteller Fohhn Audio präsentiert im Rahmen des Fohhn Beam Steering Summit das brandneue Focus Venue Beam Steering Array. Der Event findet im TV-Studio 210 in den Studios de France, Paris, statt.

Fohhn Audio

Interessierte können beim offiziellen Markteinführungsevent am Dienstag, den 21. November (zwischen 10 und 19 Uhr) und am Mittwoch, den 22. November (zwischen 10 und 17 Uhr) bei stündlichen Produktdemonstrationen Focus Venue und alle weiteren Beam Steering Systeme der Focus-Series live erleben. Dabei haben sie auch die Möglichkeit, sich persönlich mit Chris Madden auszutauschen: Der FOH-Veteran und Toningenieur von Stars wie Pink und Anastacia wird über seine persönlichen Live-Erfahrungen mit Focus Venue berichten.

Mit Focus Venue erweitert Fohhn Audio pünktlich zu ihrem 25-jährigen Firmenjubiläum im kommenden Jahr ihr Produktportfolio um ein Concert-Sound-System für große Hallen, Theater, Konzerthäuser und Live-Sound-Venues. Laut Hersteller besticht das neue System, wie alle Produkte der Focus-Series, durch perfekte optische Integrationsfähigkeit in Raumarchitektur und Bühnenportalen sowie durch exzellente Audioqualität, auch in problematischer Raumakustik. Fohhn soll damit weltweit das größte und umfassendste Produktprogramm für digital steuerbare Beam Steering Systeme bieten. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen erfolgt bei Focus Venue die Kontrolle des Schallabstrahlverhaltens per Elektronik und Software. Mechanisches Curving entfällt – das Array wird gerade geflogen. Die Schallsteuerung per Software Fohhn Audio Soft soll gleichmäßige Beschallungsergebnisse auf allen Rängen ermöglichen. Alle Einstellungen lassen sich als Preset abspeichern und jederzeit in Echtzeit wieder abrufen.

Fohhn Beam Steering Summit findet zeitgleich und in geringer Entfernung zur französischen Fachmesse JTSE statt – hier erwartet Fohhn Partner Daniel Borreau (Rock-Audio Distribution) interessierte Besucher an Stand 1 und 2.