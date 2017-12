ISE 2018: Guided Tours von EVENT PARTNER

Um im Dickicht der Produktneuheiten nicht unterzugehen, bieten wir auf der ISE 2018 eine Guided Tour zu den Produkt-Highlights der Messe an – angereichert durch die langjährige Erfahrung aus dem Anwendungsbereich unseres Tour Guides und Brancheninsiders Matt Finke.

Claudia Rothkamp

Vom 6. bis 9. Februar 2018 findet im RAI Amsterdam die weltgrößte Messe für AV-Systemintegration statt: die Integrated Systems Europe! Um bei dieser gigantischen Ausstellung der neuesten Produkte auf dem AV-Integrationsmarkt nicht den Überblick zu verlieren, bieten wir von EVENT PARTNER am 8. Februar eine exklusive Guided Tour an.

Die Hard Facts

Was? Geführte kostenlose Highlight-Tour auf der ISE 2018 inklusive Verpflegung und Networking

Wann? Am 8. Februar 2018, 11 Uhr Get-together, 12 Uhr Tour-Start

Wo? Start: The Roast Room, RAI Amsterdam

In unserer Tour führt der passionierte Medienkünstler Matt Finke als Guide zu den Highlights der ISE 2018. Außerdem teilt der Loop-Light-Geschäftsführer mit den Teilnehmern seine Erfahrungen im Bereich des Licht- und Videodesigns. Eine gewöhnliche Guided Tour soll es jedoch nicht werden: Wie aus der Eventbranche nicht anders zu erwarten, hat Matt Finke den Anspruch, die Tour mittels „Special Effects“ zu einem einmaligen Erlebnis zu machen. Wie das genau aussieht, können die Teilnehmer am 8. Februar live erleben!

Die Tour beginnt um 12 Uhr und dauert voraussichtlich vier Stunden. In der kostenlosen Tour-Teilnahme inbegriffen ist jeweils auch ein unentgeltliches Tagesticket für die ISE 2018. Die Teilnehmer werden ab 11 Uhr zu einem späten Frühstück im exklusiv angemieteten Untergeschoss des Restaurants „The Roast Room“ im RAI Amsterdam von Mike Blackman, dem Managing Director der ISE, persönlich begrüßt, bevor Matt Finke das Zepter übernimmt.

Zum Abschluss der Tour versammelt sich die Gruppe zu Snacks und Getränken ebenfalls wieder im Roast Room, um das Erlebte noch einmal gemeinsam Revue passieren zu lassen. Da wir den Teilnehmern einen ganz besonderen Mehrwert und zudem die idealen Voraussetzungen für erfolgreiches Networking bieten wollen, ist die Teilnehmerzahl jedoch auf rund 30 Personen begrenzt. Melden Sie sich also verbindlich und frühzeitig an!

Tipps für die eigene Anreise sowie bei Bedarf Übernachtung finden Sie hier. Die Integrated Systems Europe bietet ihren Besuchern einen exklusiven Hotelbuchungsservice, reduzierte Flüge mit KLM und Air France sowie einen gratis Shuttle Bus Service.

So einfach wie genial: Die Idee hinter den Guided Tours

Das Konzept der Guided Tours wurde zum ersten Mal auf der Prolight + Sound 2016 getestet. Seitdem hat es sich zu einem beliebten Format unter Eventagenturen, Technikern, Planern und Eventdesignern entwickelt. Neben einem kompakten Überblick der wichtigsten Produkte auf der Messe profitieren die Teilnehmer von der Erfahrung des Tour Guides und den Anwendungsbeispielen, die im Verlauf der Tour immer wieder hervorgehoben werden.

Natürlich kommt auch das Networking nicht zu kurz: Da wir wissen, dass es auf einer Messe sehr stressig sein kann, wartet am Ende einer jeden Tour immer ein kleines Get-together in entspannter Atmosphäre – und auch der Tour Guide steht für weitere Fragen zur Verfügung. Lassen Sie sich die Premiere der EVENT PARTNER Guided Tour zur ISE 2018 nicht entgehen!