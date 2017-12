Laserprojektor PT-RZ21K von Panasonic jetzt neu bei publitec

Auf der ISE 2017 in Amsterdam erstmalig vorgestellt – jetzt neu im Vertrieb: Der Panasonic Laserprojektor PT-RZ21K. Um damit so schnell wie möglich in Vermietung und Verkauf zu gehen, hat sich publitec Präsentationssysteme und Eventservice frühzeitig Geräte des neuen Modells gesichert. Schon ab dieser Woche sind sie für Interessenten verfügbar.

publitec

Der PT-RZ21K ist das Nachfolgemodell des tausendfach verkauften PT-DZ21 von Panasonic. Der Großraumprojektor ist laserbasiert und dadurch für den wartungsfreien Dauerbetrieb geeignet. „Wir beobachten, dass sich die Lasertechnologie bei Projektoren zunehmend durchsetzt“, erklärt Andreas Flemming, Geschäftsführer bei publitec. Die Gründe dafür lägen auf der Hand: „Die 3 Chip-DLP-Technologie setzt gepaart mit der Lasereinheit neue Standards in Bezug auf Bildqualität, Wartungsfreiheit und Betriebssicherheit.“ Die Laser-Phosphor-Engine des PT-RZ21K schafft laut eigenen Angaben Bilder in bester Qualität. Wie der erfolgreiche Vorgänger überzeuge auch er durch hervorragende Helligkeit (20.000 Lumen), höchste Brillanz und Kontrastreichtum. Die WUXGA-Auflösung (1.920 x 1.200px) und das Kontrastverhältnis von 20.000:1 sollen für diese Qualität stehen.

Als Nachfolgermodell ist der PT-RZ21K mit allen gängigen Objektiven, Flugrahmen und Cases der bisherigen Plattform kompatibel. Das gilt auch für den neu vorgestellten publitec Large-Rental-Frame, dem laut eigenen Angaben einzigen nach DGUV 17/18 einzelzertifizierten Flugrahmen für die Panasonic 3 Chip-DLP-Projektoren. In bekannter Panasonic-Bauweise ist der Laserprojektor leicht und kompakt. Er ist um alle Achsen um 360° drehbar und soll sich damit für Projektionen auch aus extremen Winkeln wie z. B. im Hochformat oder vom Boden an die Decke eignen.

Interessenten können sich ab sofort bei publitec über Einsatzmöglichkeiten sowie die Lieferkonditionen für Vermietung und Verkauf informieren.