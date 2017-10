Layher Event-Stammtisch 2017 am 23. November

Märkte sind immer in Bewegung. Für Firmen gilt: Nur wer sich den Veränderungen am Markt schnell anpasst, hat dauerhaft Erfolg. Bei diesen Herausforderungen will Layher seine Kunden unter anderem durch den Event-Stammtisch am 23. November in Hannover unterstützen.

Wilhelm Layher GmbH & Co. KG, Foto: Ulrich Engert Layher Event-Stammtisch 2017

Hier stehen Themen im Mittelpunkt, die für Unternehmer interessant sind – mit individuell zusammengestellten Fachvorträgen von Layher Spezialisten sowie externen Referenten. Neben einer Vorstellung von Produktneuheiten aus dem Hause Layher wie dem Allround Fachwerkträger für Überbrückungen, Plattformen und Dachlösungen haben Kunden und Interessierte auch die Möglichkeit, sich über aktuelle Aufgabenstellungen zu informieren. Der Vortrag „Donnerwetter! – Blitzschutz bei Veranstaltungen“ zeigt die Gefahren von Blitzschlag bei Open-Air-Veranstaltungen und bietet Lösungsansätze anhand von Praxisbeispielen. Der Vortrag „Höher als 5 Meter und trotzdem kein Fliegender Bau“ befasst sich mit Anforderungen an Konstruktionen, welche die Parameter eines Fliegenden Baus zwar erfüllen, aber trotzdem nicht als solcher eingestuft werden – ein Beitrag zu mehr Rechtssicherheit. Zeit für Diskussionen und den wichtigen Erfahrungsaustausch mit Branchenkollegen kommt ebenfalls nicht zu kurz.

Detaillierte Informationen und ein Anmeldeformular finden Interessierte hier