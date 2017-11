Martina Fritz wird Geschäftsführerin der DPVT

Die DPVT (Deutsche Prüfstelle für Veranstaltungstechnik) hat sich entschieden, die strategischen und prozessualen Weichen für die kommenden Jahre neu zu stellen und begrüßte in diesem Rahmen Martina Fritz als neue Geschäftsführerin zum 1. November 2017.

Das DPVT Siegel als Qualitätsstandard aus der Branche und für die Branche erhält im Rahmen der Professionalisierung und der damit verbundenen Verpflichtung zum rechtskonformen Handeln eine immer stärkere Bedeutung. Daher freuen sich die Vertreter der beiden Trägerverbände EVVC und VPLT, Martina Fritz für die Aufgabe der Geschäftsführung der DPVT gewonnen zu haben. Fritz ist seit vielen Jahren in der Veranstaltungswirtschaft tätig. Seit über zehn Jahren hat sie erfolgreich die Geschäftsstelle des EVVC – Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e.V. – geleitet und weiterentwickelt. Die beiden Trägerverbände EVVC und VPLT bekräftigen mit dieser Weichenstellung die strategische Wichtigkeit eines brancheneinheitlichen Qualitätsstandards. Martina Fritz hat ihre Tätigkeit für die DPVT am 1. November aufgenommen und tritt so die Nachfolge für Katrin Gleixner-Cholewa an, die in den vergangenen Jahren erfolgreich das DPVT-Siegels sowohl am Markt positioniert und auch die Zertifizierung modernisiert hat. Gleixner-Cholewa bleibt der DPVT in beratender Funktion freiberuflich erhalten.