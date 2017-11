Media Broadcast: Nächste Ausbaustufe von freenet TV und DVB-T2 HD abgeschlossen

Das neue digitale Antennenfernsehen erreicht jetzt noch mehr Zuschauer: In der Nacht vom 7. auf den 8. November 2017 wurde eine Vielzahl weiterer Senderstandorte zur Verbreitung von DVB-T2 HD und freenet TV planmäßig in Betrieb genommen. Dies gab Media Broadcast, Betreiber der digitalterrestrischen Sendernetze und der freenet TV-Plattform, heute bekannt.

Media Broadcast

Programmanbieter sollen mit dem Ausbau von einer Zunahme der Reichweite auf dem drittstärksten Verbreitungsweg für digitales Fernsehen profitieren. Den Zuschauern steht mit dem Start von DVBT2 HD und freenet TV nun je nach Region eine größere Auswahl an öffentlich-rechtlichen und privaten TV-Programmen in Full-HD-Qualität zur Verfügung, die einfach per Antenne empfangen werden können. Die Umstellung erfolgte am Mittwoch, 8. November deutschlandweit an 21 Senderstandorten. Für freenet TV, die Plattform zum Empfang privater Fernsehprogramme, wurden alleine sechs Standorte in vier Regionen umgerüstet, was einem Reichweitenplus von etwa 5 Mio. Zuschauern entspricht.

Als Full-Service-Provider hat Media Broadcast die Umrüstung der Senderstandorte auf den wegweisenden DVB-T2-Standard logistisch und technisch in enger Abstimmung mit allen Beteiligten durchgeführt. An der Umschaltaktion waren über 140 Techniker beteiligt, sie konnten in dem abgestimmten Zeitfenster 76 Sender auf das neue digitale Antennenfernsehen umstellen. Die Umschaltaktion wurde bundesweit rund um die Uhr über das Network Operation Center der Media Broadcast koordiniert, kontrolliert und in einem Live-Blog dokumentiert.

Bereits für das Frühjahr 2018 sind weitere Senderstandorte zur Verbreitung von DVB-T2 HD und freenet TV geplant: Der Ausbau des Sendegebietes von freenet TV wird im Herbst 2018 abgeschlossen, für DVB-T2 HD werden im Frühjahr 2019 die letzten Standorte in Betrieb genommen.

Informationen zu den genauen Zeiträumen und Senderstandorten gibt es hier.