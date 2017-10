Neue Avid Operator-Trainings für Venue S6L und Venue S3L-X

Aufgrund der hohen Nachfrage veranstaltet die S.E.A. Vertrieb & Consulting im Zeitraum vom 21.11.2017 bis 16.5.2018 neue Schulungen an insgesamt 26 Terminen in Deutschland und Österreich. Als Referenten fungieren die beiden Live-Sound-Produktspezialisten Kai Sowka und Jonas Gehrmann von der S.E.A. Vertrieb & Consulting.

S.E.A. Vertrieb & Consulting GmbH Avid Venue S3L-X

Die Avid Operator-Trainings richten sich an Interessenten sowie FOH- und Monitortechniker aus den Bereichen Touring, Corporate und Theater. Vorkenntnisse der Venue-Systeme sind nicht erforderlich. Neben der allgemeinen Einführung in die Design-Philosophie der Venue Live-Mischpultsysteme – vom Input/Output-Routing über das Processing bis zur kompletten Showfile-Programmierung für unterschiedliche Anwendungssetups – werden die Teilnehmer auch mit den umfassenden Anbindungsmöglichkeiten der S6L und S3L-X via Dante & Co. vertraut gemacht.

Die Dauer pro Training beträgt vier Stunden und umfasst ausgiebige Hands-On Sessions, in denen die Teilnehmer das neu Erlernte direkt am jeweiligen System ausprobieren können.

Teilnahmegebühr: 20,- EUR p.P. (inkl. Mehrwertsteuer)

Genaue Termine und entsprechende Anmeldemöglichkeiten finden Sie hier.