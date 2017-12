Neue Termine für Seminare zum Laserschutzbeauftragten in 2018

Die neuen Termine für Laserschutzseminare in der ersten Hälfte 2018 sind für ganz Deutschland veröffentlicht: bei Hannover, im Raum Köln/Bonn, Hamburg, München, Stuttgart, Singen, Erfurt und an weiteren Standorten finden die anerkannten Laserschutz-Kurse nach OStrV, TROS und DGUV 11 statt.

Laserworld Laserschutzseminare 2018

Das Laserschutzseminar behandelt alle wesentlichen Inhalte zur Erlangung der Fachkenntnis als Laserschutzbeauftragter wie in der gesetzlichen Vorschrift OStrV und den entsprechenden Normen TROS und DGUV 11 (ehem. BGV-B2) gefordert. Neben den rechtlichen und physikalischen Grundlagen wird insbesondere auch auf die Aufgaben des Laserschutzbeauftragten sowie die Gefährdungsbeurteilung und entsprechend geeignete Schutzmaßnahmen eingegangen.

Eine Urkunde bescheinigt die erfolgreiche Teilnahme am Seminar zum Laserschutzbeauftragten.

Folgende Laserschutzseminare sind geplant:

22.01.2018 Laserschutzseminar in 68526 Ladenburg (bei Mannheim)

26.01.2018 Laserschutzseminar in 22297 Hamburg

29.01.2018 Laserschutzseminar in 53773 Hennef (bei Köln/Bonn)

31.01.2018 Laserschutzseminar in 70771 Leinfelden-Echterdingen (bei Stuttgart)

02.02.2018 Laserschutzseminar in 78224 Singen (Bodensee)

05.02.2018 Laserschutzseminar in 40210 Düsseldorf

07.02.2018 Laserschutzseminar in 30826 Hannover

25.04.2018 Laserschutzseminar in 85609 Aschheim (bei München)

14.05.2018 Laserschutzseminar in 22297 Hamburg

16.05.2018 Laserschutzseminar in 99092 Erfurt

18.05.2018 Laserschutzseminar in 53773 Hennef (bei Köln/Bonn)

04.06.2018 Laserschutzseminar in 68526 Ladenburg (bei Mannheim)

06.06.2018 Laserschutzseminar in 40210 Düsseldorf

08.06.2018 Laserschutzseminar in 90449 Nürnberg

15.06.2018 Laserschutzseminar in 78224 Singen (Bodensee)

Weitere Details zu den Aufgaben eines Laserschutzbeauftragten, zur Ausbildung und generell zum Thema „Laserschutzseminar“, „Laserschutzbeauftragter“ und die Anmeldemöglichkeiten auf: https://www.laserschutzseminar.de

Neu: Die Online-Anmeldemaske unterstützt jetzt auch Kreditkartenzahlung für eine noch komfortablere Buchungsabwicklung.

Ob bei vielfältigen technischen Anwendungen in der Industrie, bei Shows und Bühnenevents oder im Kosmetikbereich – Laser sind aus unserem Umfeld nicht mehr wegzudenken. Nach § 5 der OStrV (Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung) ist es Pflicht, in diesen Bereichen unter bestimmten Bedingungen einen Laserschutzbeauftragten mit Fachkenntnissen, die durch die erfolgreiche Teilnahme an einem Seminar erworben werden können, schriftlich zu bestellen.