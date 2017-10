Neues Werk für die Eventbranche: “Planung und Umsetzung sicherer Events”

In der Reihe „Essentials“ des Verlags Springer Fachmedien stellen Marcus Moroff und Professor Stefan Luppold ein neues Fachbuch vor. Luppold ist Studiengangsleiter BWL-Messe-, Kongress- und Eventmanagement an der der DHBW Ravensburg, Moroff Sicherheitsexperte und Dozent an der DHBW.

Die Autoren beschreiben die wesentlichen Elemente, die im Ablauf eines Events aus der Perspektive bewusster Sicherheit unverzichtbar sind – Planung, Realisierung und Nachbetrachtung. Sie stellen einen ganzheitlichen Ansatz vor, bei dem Sicherheit als selbstverständliches Ergebnis entsteht. Sicherheit bei Events erfordert eine konsequente Herangehensweise, die den Lesern in kompakter Form zugänglich gemacht wird.

In sechs Kapiteln und mit dem Regelwerk „Zehn Grunderkenntnisse für sichere Events“ liefern die beiden Autoren einen übersichtlichen und dennoch vollständigen Leitfaden, der auch die wichtigen Aspekte wie Sicherheitskultur und Wertschätzung thematisiert. Damit greifen sie konsequent das im Untertitel genannte Handeln und Lernen aus Erfahrungen bei Veranstaltungen auf.

Marcus Moroff ist Praktiker und einer der erfolgreichsten und erfahrensten Sicherheitsexperten für Veranstaltungen. Er berät ganzheitlich und lehrt seit Jahren an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Ravensburg. Prof. Stefan Luppold ist Studiengangsleiter BWL-Messe, Kongress- und Eventmanagement an der DHBW Ravensburg.

Der Inhalt

Intro – was passiert ist und was vermieden werden konnte

Planung – mit Konzepten und einem gedanklichen Walk-Through

Realisierung – Regeln, Abläufe und Verantwortlichkeiten

Nachbetrachtung – Fehlerkultur und Regelkreis-Verständnis

Denkhilfen – Scheinbar Banales, Recherchen und Checklisten

Die Zielgruppen

Führungskräfte, Kommunikationsverantwortliche und Eventveranstalter aller Branchen

Event-Verantwortliche auf kommunaler und Landes-Ebene, bei Verbänden und NGOs

Dozierende und Studierende der Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Messe-, Kongress- und Eventmanagement, Marketing und Kommunikation

Das Buch ist beim Verlag Springer Fachmedien Wiesbaden in einer Print-Version (ISBN 978-3-658-19715-5) und als eBook (ISBN 978-3-658-19716-2) erschienen.