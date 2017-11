One Systems präsentiert neue Silver-Serie

Der US-amerikanische Hersteller One Systems präsentierte jüngst die wetterfesten Lautsprecher der neuen Silver-Serie für den Einsatz in Outdoor- und Mehrzweck-Umgebungen. Die Silver-Serie umfasst die Modelle 104/STH, 106/STH und 108/STC und wurde erstmals auf der diesjährigen InfoComm in Orlando, Florida vorgestellt.

One Systems

Der kompakte 104/STH ist ein 2-Wege-Lautsprecher mit 4,5″-Tieftöner und liefert 40 Watt im Dauerbetrieb. Das mittlere 2-Wege-System 106/STH setzt auf Neodym-Komponenten und liefert 80 Watt. Zu guter Letzt besitzt der 108/STC ein Koaxial-Design und stellt 150 Watt Dauerleistung zur Verfügung. Die beiden Modelle 104/STH und 106/STH basieren auf IP56-Schutzklasse. Beim 108/STC können Anwender zwischen einer IP45- oder IP56-Konfiguration wählen.

Die Lautsprecher der neuen Silver-Serie verfügen über Rigging-Punkte aus rostfreiem Edelstahl und lassen sich mit den passenden, optional erhältlichen Mast-/Stangen- sowie Schwenk-/Neigehalterungen von One Systems verwenden. Im Lieferumfang befinden sich eine U-Halterung sowie Stahlgitter mit einer extrem widerstandsfähigen Pulverdoppelbeschichtung auf Zinkbasis.

„Mit der Silver-Serie bieten wir Systemintegratoren eine neue, budgetorientierte Option bei der Wahl wetterfester Lautsprecher“, erläutert Doug MacCallum, Geschäftsführer von One Systems. „Unsere Hybrid-Lautsprecher der Platinum-Serie eignen sich für den Einsatz in marinen Umgebungen, in extrem anspruchsvollen Umgebungen im Landesinneren sowie für die meisten Indoor-Anwendungen. Die Silver-Serie ist die perfekte Wahl für alle Outdoor-Einsätze, die keinen erweiterten Schutz gegenüber Seewasser- und sonstigen Umwelteinflüssen benötigen – und das zu einem attraktiven Preis.“