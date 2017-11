Schulungsprogramme für Kettenzüge und Steuerungen bei ChainMaster

Die ChainMaster Bühnentechnik GmbH veranstaltet 2018 wieder Schulungsseminare für Kettenzüge und Steuerungen nach BGV D8 / D8plus. Diese werden in den Kalenderwochen 09 und 45 stattfinden.

Chain Master Training bei Chain Master

Die Teilnehmer des Workshops, unter der Leitung von Matthias Pohl und Stephan Geidel, erhalten einen Überblick über die Standards der SQ P2, sowie die fachgerechte Handhabung, Wartung und Prüfung von ChainMaster Kettenzügen. Die Lernziele werden in theoretischer wie auch in praktischer Form vermittelt. Sie führen selbständig Prüfungen und Justagearbeiten an Sicherheitseinrichtungen durch. Es werden Kenntnisse in der Auswahl der passenden Elektrokettenzüge und Steuerungen für verschiedene Einsatzfälle vermittelt. Nach der erfolgreich bestandenen Teilnehmerprüfung werden persönliche Zertifikate ausgehändigt.

Die Schulung findet von Montag bis Mittwoch statt und vermittelt in Theorie und Praxis Kenntnisse im Umgang mit BGV D8/ D8plus Kettenzügen. Hierbei werden rechtliche Grundlagen ebenso behandelt wie Ausrüstung, Aufbau und Wirkweise der Elektrokettenzüge und deren Steuerungen.

Zusätzlich sind zu den aufgeführten Terminen auch separate Buchungen durch Unternehmen und Bildungseinrichtungen möglich. Weitere Informationen zu den Schulungen sind unter www.chainmaster.de zu finden.