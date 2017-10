Studio Hamburg MCI veranstaltet 9. Hamburg Open

Am 18. Januar 2018 geht die Hamburg Open in die nächste Runde: Stattfinden wird die Fachmesse in den Studios A3 sowie A9/10 auf dem Studio Hamburg Gelände.

Gestartet ist die Hamburg Open vor fast neun Jahren als “Tag der offenen Tür” mit einer handvoll geladener Gäste auf 150 m². Bis Januar 2017 wuchs das Event bereits auf 1800 m² Ausstellerfläche und 90 Aussteller – die Besucherzahl knackte die 1000-Marke.

Am 18. Januar 2018 geht die Hamburg Open nun in die neunte Runde: Aussteller der Broadcast-, IT-, Film- und Medientechnik stellen ihre Produkte aus und laden Kunden sowie Kollegen aus der Branche an ihre Stände ein. Abgerundet wird der Messetag durch informative Vorträge namhafter Hersteller, wie Ross Video, Sony, AJA, Crestron oder Clear-Com. Ein besonderes Augenmerk setzen die Vortragenden dabei auf die Themen IT Security und aktuelle IP-basierte AV-Übertragungsmöglichkeiten.

Der Eintritt zur Hamburg Open ist für Besucher wie immer kostenlos.