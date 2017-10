Teqsas verstärkt sein Vertriebsteam mit Gunnar Goebel

Seit dem 1. September 2017 verstärkt der 41-jährige Gunnar Goebel das Teqsas-Vertriebsteam rund um Vertriebsleiter Jörg Hamacher. Der gebürtige Kölner verfügt über langjährige Erfahrung im Verkauf von Audio-Equipment.

TEQSAS Gunnar Goebel (li.) und Jörg Hamacher

Gunnar Goebel ist seit über 20 Jahren in der Audiobranche tätig. Dazu gehören regelmäßige Einsätze als freier Tontechniker und FoH-Mann bei Live Events, als auch Vertriebsaktivitäten bei Pro Audio Herstellern und im Pro Audio Fachhandel. Gemeinsam mit Jörg Hamacher ist er nun das Gesicht von Teqsas in der Außendarstellung und unterstützt die Kunden als persönlicher Ansprechpartner im Vertriebsaußendienst in der Beratung, im Support, in der Angebotserstellung, in der Auftragsabwicklung und in der Projekt- und Terminabwicklung.

Gunnar Goebel freut sich auf die neue Herausforderung: „Das Teqsas-Team besteht aus kompetenten Ingenieuren und Technikern und hat seine Wurzeln im Touring- und Rental-Bereich. Hier fühle ich mich bestens aufgehoben. Als Musiker einer Band habe ich mich schon in jungen Jahren dort um die Beschallungsaufgaben und das jeweilige Equipment gekümmert. Besonders spannend finde ich die Brücke vom temporären Geschäft zu maßgeschneiderten Projekten in der Festinstallation. Ich mag guten Sound und bin daher bestrebt, die ideale Beschallungslösung für die Projekte meiner Kunden zu realisieren, kompetent und kundennah.“

Mit Gunnar Goebel gewinnt das Teqsas Vertriebs- und Servicehaus für Audio- und Mediensysteme einen erfahrenen Vertriebsprofi für seine Hauptmarken L-Acousticcs, Shure und Yamaha, als auch für die Teqsas Produkte aus eigener Herstellung: cyberTeq-m, Lap-Teq, Lap-Teq motion, TQX und individuelle Kabellösungen.