VDT-Preise für herausragende Tonregie: Goldener Bobby 2017

Die feierliche Zeremonie der Preisverleihung bietet dem VDT außerdem die Plattform zur Vergabe der VDT-Ehrenmedaille. Sie wird in diesem Jahr an zwei herausragende Persönlichkeiten der Branche verliehen, die sich in ihrem Berufsleben in besonderem Maße verdient gemacht haben.

Bereits um 16:00 Uhr können die Gäste an einer Besichtigung der Emil-Berliner-Studios teilnehmen und einem Direkt-Vinyl-Schnitt einer Maxi-Single beiwohnen. Auch das Rahmenprogramm der Preisverleihung ist musikalisch untermalt und wird mit Getränken und Finger Food abgerundet. Die Teilnahme an der Preisverleihung des Goldenen Bobbys und der Ehrenmedaille ist kostenlos. Interessenten melden sich bitte direkt bei Hans Schlosser per Email an: hans.schlosser@tonmeister.de Preisverleihung Goldener Bobby Veranstaltungsdatum: 4. November 2017

Besichtigung Emil-Berliner-Studio: 14:00 Uhr

Einlass Meistersaal: 18:00 Uhr

Anmeldung: hans.schlosser@tonmeister.de

Veranstaltungsort: Meistersaal Köthener – Str. 38 10963 Berlin Die Preisverleihung des Goldenen Bobby wird mit Georg Neumann Berlin als Sponsor und in Kooperation des VDT mit der High End Society durchgeführt.