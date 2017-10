Workshops und Vorträge auf der BBC 2017 in München

In einer Woche startet die Bavarian Broadcast Convention in München im großen Studio von FGV Schmidle. Über 40 Hersteller zeigen ihre neusten Produkte und Lösungen. Parallel finden an beiden Tagen zahlreiche Vorträge und Workshops statt.

Das 2-tägige Seminar-Programm behandelt Themen wie HDR, H.265 & 360° Live-Streaming, IP-Workflows bei Live Streaming, Lichtsetzung und -steuerung sowie die Bedeutung von Objektiven in der Kinematografie. Innerhalb der Workshops werden Kenntnisse zu Postproduktions-Workflows mit Adobe Premiere Pro oder DaVinci Resolve, Videostreaming-Technologien und -Anwendungen oder der Umgang mit Gimbalsystemen und Drohnen vermittelt.

Das komplette Workshop- und Seminarprogramm ist unter bbc-event.de/seminare/ zu finden. Alternativ gibt es das Ganze auch als pdf-Datei zum Ausdrucken.

Veranstaltungstermin: 11. & 12. Oktober, 9 bis 18 Uhr

Veranstaltungsort: Studio FGV Schmidle, Aschauer Straße 8 – 10, München